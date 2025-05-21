Коли нарешті буде +30 градусів, – повідомляє 24 Канал з посиланням на метеоролога Ігоря Кібальчича у коментарі "Телеграфу".

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Коли буде +30 градусів

Синоптик зазначав, що протягом 21 – 23 травня температура буде на рівні +5 – +12 до +12 – +17 градусів уночі. Удень поступово підвищиться від +17 – +22 градусів до +22 – +27 градусів.

Упродовж 24 травня на Заході стане прохолодніше, а 25 травня холод пошириться також і на північні регіони. Тут вночі +4 – +10 градусів, удень +10 – +17.

Вищі температури залишаться у південних і східних областях. Зокрема, вночі +11 – +16, удень +23 – +28 градусів.

За прогнозом Кібальчича, до кінця місяця очікується близька до норми температура. Лише подекуди вона буде нижчою на 1 – 3 градуси.

Однак, уже 29 – 31 травня є можливість надходження спекотного повітря з районів Центральної Азії на територію південно-східних областей. Через це у зазначених регіонах температура повітря подекуди може досягати вдень уже +30 градусів.