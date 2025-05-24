Ухудшение погодных условий будет уже в воскресенье, 25 мая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода в Киеве и области 25 мая
25 мая в Киеве и области объявлен І уровень опасности, желтый.
Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, днем грозы. Также в отдельных районах области возможен град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.
Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
Отметки термометра в воскресенье на Киевщине будут показывать ночью 12 – 17 градусов, а днем – 17 – 22. В Киеве – 14 – 16 и 18 – 20 градусов тепла соответственно.
Специалисты призывают во время грозы избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
В КГГА напомнили, куда обращаться, если:
- подтоплена проезжая часть или тротуары – диспетчерская КК "Киевавтодор": 0442847419,
- упало дерево или сломались ветви – аварийно-диспетчерская служба КО "Киевзеленстрой": 0442724018,
- падение деревьев или веток угрожает жизни – ГСЧС 101 или КАРС 0444303713,
- травмированы люди – 103,
- неисправные светофорные объекты или дорожные знаки – ЦОДР: 0503873542.