Ухудшение погодных условий будет уже в воскресенье, 25 мая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Киеве и области 25 мая

25 мая в Киеве и области объявлен І уровень опасности, желтый.

Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, днем грозы. Также в отдельных районах области возможен град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Отметки термометра в воскресенье на Киевщине будут показывать ночью 12 – 17 градусов, а днем – 17 – 22. В Киеве – 14 – 16 и 18 – 20 градусов тепла соответственно.

Специалисты призывают во время грозы избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

В КГГА напомнили, куда обращаться, если: