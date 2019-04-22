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      Как выглядит квартира, где живут 40 кошек и 2 собаки

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      Могут ли в одной однокомнатной квартире жить 42 домашних животных? Семья в Шанхае на собственном примере показывает, что все животные могут не только поместиться в помещении площадью всего 48 квадратных метров, но и мирно сосуществовать на этой территории.

      Полуподвальная квартира в старом шанхайском особняке – это дом женщины, которая живет с сыном и очень любит животных, пишет Pragmatika.Media.

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      Со временем котов становилось все больше, а пространство жизни уменьшалось. Тогда хозяйка обратилась в местное архитектурное бюро Shanghai Huadu architecture & Urban planning с просьбой спроектировать ее апартаменты таким образом, чтобы квартира была комфортной для сожительства и людей, и животных.

      Хозяева с самого начала не рассматривали вариант, чтобы животные были изолированы в клетках.

      Архитекторам пришлось подумать над оптимальным решением. С помощью раздвижной перегородки помещения условно разделили на функциональные зоны для животных и людей.

      Ячейкой "кошачьей" территории стал многоуровневый стеллаж из полупрозрачного поликарбоната. Такой себе "капсульный отель", в который попадают по специальной лестнице. Каждая капсула состоит из места для сна и туалета, который легко убирать благодаря выдвижной системе.

      квартира коти Шахнхай
      Кошачий отель в квартире в Шанхае

      Неприятные запахи устраняет выдвижная вентиляция, которая вмонтирована прямо над стеллажом. Рядом с вентиляцией в потолок вмонтирована ультрафиолетовая лампа, которая выполняет роль дезинфектора.

      Две отдельные "собачьи" комнаты расположены на выходе из квартиры.

      квартира коти собкаи шанхай
      Комнаты собак расположены на выходе из квартиры

      "Кошачью" и "собачью" территорию разделяет кухня, где готовят еду для животных. Кухню хозяев разместили в противоположной части апартаментов.

      Здесь также расположены две спальни, общая комната и ванная с туалетом.

      При необходимости хозяева могут выборочно ограничивать территорию обитания животных в квартире, закрыв перегородку между комнатами, стеллаж или отдельную ячейку.

      квартира коти собаки шанхай
      Как выглядит квартира, где живут 42 домашних любимцев

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      Теги: Китай Мир животных Идеи для интерьера Дизайн Новости недвижимости мира Курьезные новости Новости недвижимости Фотоновости
      Источник: 24 канал
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