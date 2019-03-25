В Париже открыли McDonald's с необычным дизайном: яркие фото

В Париже напротив железнодорожного вокзала Аустерлиц сеть МсDonald's обновила интерьер своего ресторана по проекту известного итальянского дизайнера Паолы Навоне.

Издание Designboom сообщил, что обновленный ресторан является старейшим из всей сети МсDonald's в Париже. Его открыли еще в 1989 году.

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Дизайнер хотела максимально воссоздать домашнюю атмосферу, а с помощью разноцветных элементов создать хорошее настроение для посетителей.

Хотела воссоздать обстановку дома, где все комнаты уникальные и украшены цветной мебелью, которая стимулируют хорошее настроение,

– сказала Паола Навоне.

Обновленный интерьер МсDonald's в Париже

Необычный дизайн привлекает посетителей

Использование нестандартных форм мебели, оптических иллюзий, к примеру, зеркала в "картинных рамках", и композиции разнокалиберных стульев и столиков создают атмосферу уюта.



Дизайн с использованием ярких элементов

Разработка проекта длилась три года. Самым главным, по словам Паолы Навоне, было совместить "несовершенную, самодельную эстетику с технологическим качеством".



Ресторан является старейшим из всей сети МсDonald's в Париже



Мебель необычной формы в обновленном ресторане

Раньше особым стилем МсDonald's были модифицированы рестораны в Авиньоне, Бордо, Ренни и нескольких других городах.