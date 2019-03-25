В Париже открыли McDonald's с необычным дизайном: яркие фото
В Париже напротив железнодорожного вокзала Аустерлиц сеть МсDonald's обновила интерьер своего ресторана по проекту известного итальянского дизайнера Паолы Навоне.
Издание Designboom сообщил, что обновленный ресторан является старейшим из всей сети МсDonald's в Париже. Его открыли еще в 1989 году.
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Дизайнер хотела максимально воссоздать домашнюю атмосферу, а с помощью разноцветных элементов создать хорошее настроение для посетителей.
Хотела воссоздать обстановку дома, где все комнаты уникальные и украшены цветной мебелью, которая стимулируют хорошее настроение,
– сказала Паола Навоне.
Обновленный интерьер МсDonald's в Париже
Необычный дизайн привлекает посетителей
Использование нестандартных форм мебели, оптических иллюзий, к примеру, зеркала в "картинных рамках", и композиции разнокалиберных стульев и столиков создают атмосферу уюта.
Дизайн с использованием ярких элементов
Разработка проекта длилась три года. Самым главным, по словам Паолы Навоне, было совместить "несовершенную, самодельную эстетику с технологическим качеством".
Ресторан является старейшим из всей сети МсDonald's в Париже
Мебель необычной формы в обновленном ресторане
Раньше особым стилем МсDonald's были модифицированы рестораны в Авиньоне, Бордо, Ренни и нескольких других городах.
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