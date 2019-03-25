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      В Париже открыли McDonald's с необычным дизайном: яркие фото

      9 Читати новину українською
      McDonald's с необычным дизайном в Париже
      McDonald's с необычным дизайном в Париже / www.designboom.com

      В Париже напротив железнодорожного вокзала Аустерлиц сеть МсDonald's обновила интерьер своего ресторана по проекту известного итальянского дизайнера Паолы Навоне.

      Издание Designboom сообщил, что обновленный ресторан является старейшим из всей сети МсDonald's в Париже. Его открыли еще в 1989 году.

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      Дизайнер хотела максимально воссоздать домашнюю атмосферу, а с помощью разноцветных элементов создать хорошее настроение для посетителей.

      Хотела воссоздать обстановку дома, где все комнаты уникальные и украшены цветной мебелью, которая стимулируют хорошее настроение,
      – сказала Паола Навоне.

      макдональдз парижОбновленный интерьер МсDonald's в Париже

      макдональдз Необычный дизайн привлекает посетителей

      Использование нестандартных форм мебели, оптических иллюзий, к примеру, зеркала в "картинных рамках", и композиции разнокалиберных стульев и столиков создают атмосферу уюта.

      макдональдз париж
      Дизайн с использованием ярких элементов

      Разработка проекта длилась три года. Самым главным, по словам Паолы Навоне, было совместить "несовершенную, самодельную эстетику с технологическим качеством".

      макдональдз париж
      Ресторан является старейшим из всей сети МсDonald's в Париже

      дизайн макдональдз
      Мебель необычной формы в обновленном ресторане

      Раньше особым стилем МсDonald's были модифицированы рестораны в Авиньоне, Бордо, Ренни и нескольких других городах.

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      Теги: Новости Украины Новости Франции Крутые здания Архитектура Новости недвижимости мира Новости недвижимости
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