У Парижі відкрили McDonald’s з незвичним дизайном: яскраві фото

У Парижі навпроти залізничного вокзалу Аустерліц мережа МсDonald’s оновила інтер'єр свого ресторану за проектом відомої італійської дизайнерки Паоли Навоне.

Видання Designboom повідомило, що оновлений ресторан є найстарішим з усієї мережі МсDonald's у Парижі. Його відкрили ще у 1989 році.

Читайте також: В гармонії з природою: проект нового футуристичного фінансового центру у Тбілісі

Дизайнерка хотіла максимально відтворити домашню атмосферу, а за допомогою різнокольорових елементів створити гарний настрій для відвідувачів.

Хотіла відтворити оточення будинку, де всі кімнати унікальні й прикрашені кольоровими меблями, які стимулюють гарний настрій,

– сказала Паола Навоне.



Оновлений інтер'єр МсDonald's у Париж



Незвичний дизайн привертає відвідувачів

Використання нестандартних форм меблів, оптичних ілюзій, до прикладу, дзеркала у "картинних рамках", та композиції різнокаліберних стільців та столиків створюють атмосферу затишку.



Дизайн з використанням яскравих елементів

Розробка проекту тривала три роки. Найважче, за словами Паоли Навоне, було поєднати "недосконалу, саморобну естетику з технологічною якістю".



Ресторан є найстарішим з усієї мережі МсDonald's у Парижі



Меблі незвичної форми в оновленому ресторані

Раніше за особливим стилем МсDonald's було модифіковано ресторани в Авіньйоні, Бордо, Ренні та кількох інших містах.