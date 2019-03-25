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      У Парижі відкрили McDonald’s з незвичним дизайном: яскраві фото

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      McDonald’s з незвичним дизайном у Парижі
      McDonald’s з незвичним дизайном у Парижі / www.designboom.com

      У Парижі навпроти залізничного вокзалу Аустерліц мережа МсDonald’s оновила інтер'єр свого ресторану за проектом відомої італійської дизайнерки Паоли Навоне.

      Видання Designboom повідомило, що оновлений ресторан є найстарішим з усієї мережі МсDonald's у Парижі. Його відкрили ще у 1989 році.

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      Дизайнерка хотіла максимально відтворити домашню атмосферу, а за допомогою різнокольорових елементів створити гарний настрій для відвідувачів. 

      Хотіла відтворити оточення будинку, де всі кімнати унікальні й прикрашені кольоровими меблями, які стимулюють гарний настрій,
      – сказала Паола Навоне.

      макдональдз париж
      Оновлений інтер'єр МсDonald's у Париж

      макдональдз
      Незвичний дизайн привертає відвідувачів

      Використання нестандартних форм меблів, оптичних ілюзій, до прикладу, дзеркала у "картинних рамках", та композиції різнокаліберних стільців та столиків створюють атмосферу затишку.

      макдональдз париж
      Дизайн з використанням яскравих елементів

      Розробка проекту тривала три роки. Найважче, за словами Паоли Навоне, було поєднати "недосконалу, саморобну естетику з технологічною якістю".

      макдональдз париж
      Ресторан є найстарішим з усієї мережі МсDonald's у Парижі

      дизайн макдональдз
      Меблі незвичної форми в оновленому ресторані

      Раніше за особливим стилем МсDonald's було модифіковано ресторани в Авіньйоні, Бордо, Ренні та кількох інших містах.

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості світу Архітектура Круті будівлі Новини Франції
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