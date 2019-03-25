У Парижі відкрили McDonald’s з незвичним дизайном: яскраві фото
У Парижі навпроти залізничного вокзалу Аустерліц мережа МсDonald’s оновила інтер'єр свого ресторану за проектом відомої італійської дизайнерки Паоли Навоне.
Видання Designboom повідомило, що оновлений ресторан є найстарішим з усієї мережі МсDonald's у Парижі. Його відкрили ще у 1989 році.
Читайте також: В гармонії з природою: проект нового футуристичного фінансового центру у Тбілісі
Дизайнерка хотіла максимально відтворити домашню атмосферу, а за допомогою різнокольорових елементів створити гарний настрій для відвідувачів.
Хотіла відтворити оточення будинку, де всі кімнати унікальні й прикрашені кольоровими меблями, які стимулюють гарний настрій,
– сказала Паола Навоне.
Оновлений інтер'єр МсDonald's у Париж
Незвичний дизайн привертає відвідувачів
Використання нестандартних форм меблів, оптичних ілюзій, до прикладу, дзеркала у "картинних рамках", та композиції різнокаліберних стільців та столиків створюють атмосферу затишку.
Дизайн з використанням яскравих елементів
Розробка проекту тривала три роки. Найважче, за словами Паоли Навоне, було поєднати "недосконалу, саморобну естетику з технологічною якістю".
Ресторан є найстарішим з усієї мережі МсDonald's у Парижі
Меблі незвичної форми в оновленому ресторані
Раніше за особливим стилем МсDonald's було модифіковано ресторани в Авіньйоні, Бордо, Ренні та кількох інших містах.