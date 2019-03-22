Чим вражає "живий" Будинок Хундертвассера у Відні: приголомшливі фото

Геніальний австрійський архітектор Фріденсрайх Хундертвассер у своїх спорудах не просто залишав місце для природи. Він вважав, що вона обов’язково має бути частиною його творінь. Так у будівлі, окрім людей, з'являлись нові мешканці – трава, кущі і навіть дерева. І Будинок Хундертвассера у Відні не виключення.

Неймовірна авангардна будівля народилась у 1986 році у співавторстві з архітектором Йозефом Кравіною.

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Хундертвассер вважав, що не можна жити в однакових будинках. Тож фантазія підштовхнула його створити, як митець сам називав проект, "Екологічний будинок".



Будинок Хундертвассера у Відні

Соковита будівля виблискує кольорами, битою керамічною плиткою і підморгує численними вигадливими вікнами. До слова, саме вікна були для Хундетвассера основою будівлі.

Багато хто вважає, що будинки починаються зі стін. Я говорю – вони починаються з вікон. Коли на вулиці різні будинки стоять один за одним, і в них різні вікна-раси, наприклад, сучасна будівля з байдужими квадратними вікнами і будівля в стилі бароко з бароковими вікнами, це нікого не хвилює. Але три різних види вікон в одному будинку здаються людям неприпустимими, як порушення закону расової сегрегації. Чому? Хіба будь-яке вікно не має право на власне життя? Треба припинити цей віконно-расовий апартеїд. Нескінченне повторення однакових вікон один за одним і одного над іншим – це ознака в'язниці,

– вважав митець.



Будинок Хундертвассера || Getty Images



Будинок Хундертвассера

Взагалі, структурна дефрагментованість "природної архітектури" Хундертвассера – це бажання гармонізувати стосунки людини і природи. Тож це більше, ніж будівля. Це філософія життя. До речі, нематеріальний бік своїх робіт доводить і той факт, що митець відмовився від гонорару за виконану роботу.

Будівлі Хундертвассера-архітектора – це його фантазія, це його світовідчуття, це його громадянська позиція. Митець вважав, що людина своїми урбаністичними діями знищує природу. Мовляв, приходять тут всякі повелителі пластикових коробок і нумо розчищати під будівництво простір, який насправді людині не належить. Він навіть плакат намалював із гаслом "Ноїв ковчег 2000: Ти гість природи — Поводь себе пристойно".



Будинок Хундертвассера || Getty Images



Фонтан біля будинку Хундертвассера || Getty Images



Фонтан біля будинку Хундертвассера у Відні || Getty Images



Екстер'єр будинку Хундертвассера || Getty Images

Які чудасії ще створив геніально-божевільний (у доброму сенсі) Хундертвассер – читайте у матеріалі 24 каналу.