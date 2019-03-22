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      Чем поражает "живой" Дом Хундертвассера в Вене: потрясающие фото

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      Дом Хундертвассера в Вене
      Дом Хундертвассера в Вене / Фото из открытых источников

      Гениальный австрийский архитектор Фриденсрайх Хундертвассер в своих зданиях не просто оставлял место для природы. Он считал, что она обязательно должна быть частью его творений. Так в здании, кроме людей, появлялись новые жители – трава, кусты и даже деревья. И Дом Хундертвассера в Вене не исключение.

      Невероятное авангардное здание родилось в 1986 году в соавторстве с архитектором Йозефом Кравиной.

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      Хундертвассер считал, что нельзя жить в одинаковых домах. Поэтому фантазия подтолкнула его создать, как художник сам называл проект, "Экологический дом".


      Дом Хундертвассера в Вене

      Яркое здание сверкает цветами, битой керамической плиткой и подмигивает многочисленными причудливыми окнами. К слову, именно окна были для Хундетвассера основой здания.

      Многие считают, что дома из стен. Я говорю – они начинаются с окон. Когда на улице разные дома стоят друг за другом, и у них разные окна-расы, например, современное здание с равнодушными квадратными окнами и здание в стиле барокко с барочными окнами, это никого не волнует. Но три разных вида окон в одном доме кажутся людям недопустимыми, как нарушение закона расовой сегрегации. Почему? Разве любое окно не имеет право на собственную жизнь? Надо прекратить этот оконно-расовый апартеид. Бесконечное повторение одинаковых окон друг за другом и одного над другим это признак тюрьмы,
      считал художник.


      Дом Хундертвассера || Getty Images


      Дом Хундертвассера

      Вообще, структурная дефрагментированность "природной архитектуры" Хундертвассера – это желание гармонизировать отношения человека и природы. Поэтому это больше, чем здание. Это философия жизни. Кстати, нематериальную сторону своих работ доказывает и тот факт, что художник отказался от гонорара за выполненную работу.

      Здания Хундертвассера-архитектора – это его фантазия, это его мироощущение, это его гражданская позиция. Художник считал, что человек своими урбанистическими действиями уничтожает природу. Мол, приходят тут всякие короли пластиковых коробок и давай расчищать под строительство пространство, которое на самом деле человеку не принадлежит. Он даже плакат нарисовал с лозунгом "Ноев ковчег 2000: Ты гость природы – ведут себя прилично".


      Дом Хундертвассера || Getty Images


      Фонтан возле дома Хундертвассера || Getty Images


      Фонтан возле дома Хундертвассера в Вене || Getty Images


      Экстерьер дома Хундертвассера || Getty Images

      Какие причуды еще создал гениально-сумасшедший (в хорошем смысле) Хундертвассер – читайте в материале 24 канала.

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      Теги: Новости культуры Архитектура Крутые здания Новости недвижимости
      Источник: 24 Канал
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