Уютный уголок: чем уникален интерьер кофейни в Одессе, о которой пишут мировые СМИ
Авторитетное архитектурное издание Dezeen написало об интерьере одесской кофейни Daily.
Над дизайном заведения работала местная студия Sivak + Partners. Раньше здесь был магазин сыра.
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Пространство кафе разделили на две зоны: основной зал и "гостиную" с уютной атмосферой, где можно спрятаться в полумраке глубоких красных стен.
В первом зале для дизайна стен использовали грубую штукатурку пастельных оттенков.
Мы работали с нашим подрядчиком в течение трех недель, чтобы попробовать найти подходящий оттенок гипса и догадаться, как он будет выглядеть на свете солнца, так как все строительные работы происходили поздней осенью, когда была пасмурная погода,
– говорит дизайнер студии Sivak + Partners Максим Юрийчук.
Тепла здесь добавляет массивная барная стойка, выполненная из ясеня, а над столами развесили стеллажи с живыми растениями.
На окнах в зале с кроваво-красными стенами установили жалюзи, а само помещение разделили на две подзоны панелью с гофрированным стеклом.
Мебель здесь тоже в минималистическом стиле: черные стулья и нефритово-зеленый диван.
Здесь можно спокойно провести время за книгой и чашкой кофе, провести время в компании друзей или разделить столик на двоих для свидания,
– цитирует издание Dezeen украинского дизайнера Дмитрия Сивак.
По словам авторов проекта, это место почти не имеет атмосферу арт-хауса, где практически в каждом углу возникает ощущение сцены где люди случайно взаимодействуют друг с другом.
Это уже не первое одесское кафе, о дизайне которого пишут ведущие архитектурные СМИ. Смотрите, чем поражает интерьер местного кафе-пекарни Breadway.