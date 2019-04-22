Уютный уголок: чем уникален интерьер кофейни в Одессе, о которой пишут мировые СМИ

Авторитетное архитектурное издание Dezeen написало об интерьере одесской кофейни Daily.

Над дизайном заведения работала местная студия Sivak + Partners. Раньше здесь был магазин сыра.

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Пространство кафе разделили на две зоны: основной зал и "гостиную" с уютной атмосферой, где можно спрятаться в полумраке глубоких красных стен.

В первом зале для дизайна стен использовали грубую штукатурку пастельных оттенков.

Мы работали с нашим подрядчиком в течение трех недель, чтобы попробовать найти подходящий оттенок гипса и догадаться, как он будет выглядеть на свете солнца, так как все строительные работы происходили поздней осенью, когда была пасмурная погода,

– говорит дизайнер студии Sivak + Partners Максим Юрийчук.

Тепла здесь добавляет массивная барная стойка, выполненная из ясеня, а над столами развесили стеллажи с живыми растениями.

На окнах в зале с кроваво-красными стенами установили жалюзи, а само помещение разделили на две подзоны панелью с гофрированным стеклом.

Мебель здесь тоже в минималистическом стиле: черные стулья и нефритово-зеленый диван.

Здесь можно спокойно провести время за книгой и чашкой кофе, провести время в компании друзей или разделить столик на двоих для свидания,

– цитирует издание Dezeen украинского дизайнера Дмитрия Сивак.

По словам авторов проекта, это место почти не имеет атмосферу арт-хауса, где практически в каждом углу возникает ощущение сцены где люди случайно взаимодействуют друг с другом.

Это уже не первое одесское кафе, о дизайне которого пишут ведущие архитектурные СМИ. Смотрите, чем поражает интерьер местного кафе-пекарни Breadway.