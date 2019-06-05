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      VOV-apartment: эффектный дизайн двухуровневой квартиры в Киеве

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      Украинские дизайнеры из студии Ater.architects Ивасив Александр и Юлия Ткаченко разработали особый интерьер для двухуровневой квартиры в Киеве.

      Заказчики – молодая семья с ребенком – увлекаются модой, музыкой и современным искусством, поэтому хотели для своего жилища необычный интерьер.

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      Дизайнеры решили разделили двухуровневое помещение площадью 100 квадратных метров на "дневную" и "ночную" зону.

      Інтерєр дизайн квартири Київ
      Открытая кухня с барной стойкой на нижнем этаже

      На нижнем этаже расположилась кухня, которую объединили с гостиной, и ванная для гостей. На верхнем этаже – главная спальня с гардеробом, детская комната и ванная хозяев.

      Пространство под лестницей превратили в современный вариант шкафа для хранения обуви и верхней одежды.

      інтерєр дизайн сходи квартира Київ
      Под лестницей оборудовали стеллаж для обуви и верхней одежды

      В интерьере сочетаются смелые комбинации нейтральных оттенков стен с яркой мебелью и элементами декора.

      Гостиная – это своеобразный музыкальный салон, где комфортно слушать музыку и смотреть фильмы на проекторе. Владелец квартиры имеет коллекцию из 3000 виниловых пластинок, для которых архитекторы специально спроектировали стеллаж.

      дизайн інтерєр квартира Київ
      Для коллекции виниловых пластинок спроектировали специальный стеллаж

      Компактная спальня предусмотрена именно для отдыха. Кроме кровати, в ней нашлось место лишь для картины одесского художника Степана Рябченко и двух подвесных дизайнерских ламп над ночными столиками.

      дизайн інтерєр спальня квартира Київ
      Спальня хозяев

      Одним из главных пожеланий заказчиков была просторная ванная комната, в которой уместились и ванна, и душевая кабина. Зелено-розовый металлический шкаф под раковиной был изготовлен специально для этого проекта.

      дизайн інтер'єр квартира Київ
      "Изюминка" ванной зелено-розовая металлическая полка под раковиной

      Архитекторы назвали этот проект лаконично – VOV.

      Недвижимость 24 уже писала о ярком дизайне детской клиники в Киеве, над которым также поработала студия Ater.architects.

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      Теги: Декор и дом Идеи для интерьера Дизайн Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Фотоновости
      Источник: 24 канал
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