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      Шпалери для дому: як правильно обрати

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      Як правильно вибрати шпалери для дому
      Як правильно вибрати шпалери для дому / Getty images

      Шпалери для стін – це як "одяг" для вашого помешкання. До їхнього вибору варто підходити ретельно і відповідально, щоб потім не довелось "перевдягати" квартиру.

      До вашої уваги кілька корисних порад, як правильно обрати шпалери для дому.

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      Приміряти

      Так само, як ви міряєте одяг перед тим, як його купувати, варто "приміряти" шпалери на стінах.

      Якщо вам сподобався зразок, не соромтесь просити розкрутити його на 1-2 метри по стіні. Щоб оцінити повну картину, можете відійти на кілька метрів.

      Зрештою, можете придбати пробний рулон, щоб влаштувати повноцінну примірку уже в себе вдома. Адже в освітленні магазину він може виглядати по-одному, а в реаліях вашого помешкання зовсім по-іншому.

      шпалери ремонт декор
      Як правильно вибрати шпалери//Фото: wallpapersafari.com

      Кольори і колекції

      Якщо на ремонті помешкання, ви вже "собаку з'їли", то, напевно, знаєте, що краще обирати шпалери з однієї колекції та у схожих тонах. Це зробить інтер'єр більш гармонійним та приємним для ока.

      шпалери поради як вибрати
      Краще обирати шпалери з однієї колекції//Фото: wallpapersafari.com

      Типи шпалер

      Окрім кольорів та колекцій, розрізняють також шпалери за типами, залежно, від приміщення, в якому ви плануєте їх клеїти.

      Наприклад, дитячу кімнату краще обклеїти шпалерами на дихаючій основі, а вінілові шпалери краще підійдуть для вітальні.

      шпалери вінілові еко
      Вінілові шпалери краще підійдуть для вітальні//Фото: unsplash

      І не соромтесь перед покупкою шпалер попросити у продавця сертифікат на їхню відповідність до гігієнічних стандартів.

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      Теги: Новини нерухомості Дизайн Декор і дім Ідеї для інтер'єру Поради Ремонт
      Джерело: 24 канал
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