Шпалери для дому: як правильно обрати

Шпалери для стін – це як "одяг" для вашого помешкання. До їхнього вибору варто підходити ретельно і відповідально, щоб потім не довелось "перевдягати" квартиру.

До вашої уваги кілька корисних порад, як правильно обрати шпалери для дому.

Читайте також: Дизайн маленької кухні: 5 простих порад, як збільшити простір

Приміряти

Так само, як ви міряєте одяг перед тим, як його купувати, варто "приміряти" шпалери на стінах.

Якщо вам сподобався зразок, не соромтесь просити розкрутити його на 1-2 метри по стіні. Щоб оцінити повну картину, можете відійти на кілька метрів.

Зрештою, можете придбати пробний рулон, щоб влаштувати повноцінну примірку уже в себе вдома. Адже в освітленні магазину він може виглядати по-одному, а в реаліях вашого помешкання зовсім по-іншому.



Як правильно вибрати шпалери//Фото: wallpapersafari.com

Кольори і колекції

Якщо на ремонті помешкання, ви вже "собаку з'їли", то, напевно, знаєте, що краще обирати шпалери з однієї колекції та у схожих тонах. Це зробить інтер'єр більш гармонійним та приємним для ока.



Краще обирати шпалери з однієї колекції//Фото: wallpapersafari.com

Типи шпалер

Окрім кольорів та колекцій, розрізняють також шпалери за типами, залежно, від приміщення, в якому ви плануєте їх клеїти.

Наприклад, дитячу кімнату краще обклеїти шпалерами на дихаючій основі, а вінілові шпалери краще підійдуть для вітальні.



Вінілові шпалери краще підійдуть для вітальні//Фото: unsplash

І не соромтесь перед покупкою шпалер попросити у продавця сертифікат на їхню відповідність до гігієнічних стандартів.