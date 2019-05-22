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      Обои для дома: как правильно выбрать

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      Как правильно выбрать обои для дома
      Как правильно выбрать обои для дома / Getty images

      Обои для стен – это как "одежда" для вашего дома. К их выбору стоит подходить тщательно и ответственно, чтобы потом не пришлось "переодевать" квартиру.

      К вашему вниманию несколько полезных советов, как правильно выбрать обои для дома.

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      Примерять

      Так же, как вы меряете одежду перед тем, как ее покупать, стоит "примерить" обои на стенах.

      Если вам понравился образец, не стесняйтесь просить раскрутить его на 1-2 метра по стене. Чтобы оценить полную картину, можете отойти на несколько метров.

      В конце концов, можете купить пробный рулон, чтобы устроить полноценную примерку уже у себя дома. Ведь в освещении магазина он может выглядеть по-одному, а в реалиях вашего жилища совсем по-другому.

      шпалери ремонт декор
      Как правильно выбрать обои//Фото: wallpapersafari.com

      Цвета и коллекции

      Если на ремонте квартиры вы уже "собаку съели", то наверное знаете, что лучше выбирать обои из одной коллекции и в схожих тонах. Это сделает интерьер более гармоничным и приятным для глаза.

      шпалери поради як вибрати
      Лучше выбирать обои из одной коллекции//Фото: wallpapersafari.com

      Типы обоев

      Кроме цветов и коллекций, различают также обои по типам, в зависимости от помещения, в котором вы планируете их клеить.

      Например, детскую комнату лучше оклеить обоями на дышащей основе, а виниловые обои лучше подойдут для гостиной.

      шпалери вінілові еко
      Виниловые обои лучше подойдут для гостиной//Фото: unsplash

      И не стесняйтесь перед покупкой обоев попросить у продавца сертификат на их соответствие гигиеническим стандартам.

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      Теги: Новости недвижимости Ремонт Советы Идеи для интерьера Декор и дом Дизайн
      Источник: 24 канал
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