Как дать вторую жизнь старой мебели: простые лайфхаки

К сожалению, красивая и наша любимая мебель – не вечна, и со временем наступает такой момент, когда она теряет свой привлекательный вид. Кроме того, мы иногда старые вещи накапливаем на дачах, балконах, чердаках и в подвалах. Конечно, можно их выбросить, заменив новыми, а можно и восстановить, предоставив им определенную изюминку.

Недвижимость 24 подготовила для вас несколько простых лайфхаков, как просто и недорого подарить новую жизнь старой мебели.

Освежите покрытие старой мебели

Это едва ли не самый простой способ придать старым шкафчикам, стулу или комоду новизны. Суть такого метода заключается в том, чтобы старые поцарапанные, поврежденные или стертые поверхности древесины покрыть новым защитным слоем. Заметим, что такая процедура является эффективной, когда время и эксплуатация не сильно отразились на вашей мебели, поэтому ее состояние можно оценить как приличное.

В таком случае старый слой лака можно прикрыть новым. Или же очень поврежденную мебель, шпаклеванную или со значительными обесцвечиваниями, можно вернуть в употребление, покрасив красками для древесины. В итоге цвет поверхности мебели должен выровняться и стать более ярким, а всевозможные царапины или потертости – менее заметными.

А для еще большего положительного эффекта Вы можете воспользоваться алкидными лаками и эмалями для древесины от немецкого бренда Alpina. В частности, эмаль может добавить Вашей мебели новый блеск и яркий цвет на долгое время. Также можно применить сначала эмаль для дерева, а уже потом на нее нанести лак.

Правда, перед тем, как начинать покраску, следует проверить, есть ли предварительный слой, к примеру, лаком или политурой (если покрыть таким спиртовым лаком древесину, образуется гладкое прозрачное покрытие с зеркальным блеском). Дело в том, что лакированную мебель можно легко обновить собственноручно, в то же время покрытая политурой мебель является в основном предметом антиквариата, а ее восстановление – достаточно кропотливое дело, поэтому такую мебель лучше отдать на ремонт к специалисту.

Итак, чтобы проверить, каким лаком покрыта ваша мебель, можно выполнить простой тест. Возьмите светлую тряпочку, смоченную чистым спиртом, и протрите ею поверхность мебели в малозаметном месте. Лак, со своей стороны, будет оставлять на ткани возможные следы, а политура начнет растворяться и липнуть к тряпке.

Новая жизнь с новым цветом

Если же покрытие вашей мебели очень поврежденное и не спасает предыдущий способ, тогда следует сначала полностью удалить предыдущий слой, а затем уже нанести лак или краску. Для этого можно использовать наждачную бумагу или шлифовальную машинку. Однако такой способ подходит лишь, если мебель имеет простые формы и изготовлена из массива древесины. Любые же причудливые декоративные элементы полностью очистить им может показаться невозможным.

Что касается наждачки, то лучше для начала использовать крупнозернистую бумагу, а потом все подровнять наждачной бумагой с мелкими зернами. Шлифовальную же машинку лучше применять, если поверхности мебели являются крупными и простыми. Однако, во время очистки круглых ножек или тонких элементов на спинках стульев, лучше от нее отказаться, так как можете испортить их форму.

Есть еще один способ удаления предыдущего слоя – химический. Это специальные средства, которые наносят на старые поверхности и оставляют на некоторое время. В итоге на краске образуются пузырьки, которые легко удалить шпателем, а другие мелкие неровности зачистить наждачной бумагой. Таким методом можно легко удалить старую краску с поверхности шпонированной мебели.

Итак, подготовленную после такой процедуры поверхность смело можно красить или покрыть лаком. Здесь также Вам пригодятся продукты от бренда Alpina – прежде всего алкидно-уретановые эмали, например Universallack. Если мебель – большая, и Вы ее полностью не хотите красить, в таком случае выберите смесь цветов одного вида, но разных оттенков. Так, фасады дверок и ящиков можно покрасить в нужный Вам оттенок, а остальные оставить в естественном цвете дерева. Такие элементы могут иметь очень разнообразную цветовую гамму, а лучше всего они будут выглядеть в сочетаниях, например, светло-синего с серым или зеленого с бежевым.

А как насчет декупажа старой мебели?

Это одно из самых популярных направлений современного декора. Его можно применять практически для любой твердой поверхности в доме. Таким образом обновить и облагородить мебель Вы можете с помощью обычных трехцветных салфеток, что продаются в любом супермаркете, или старых фотографий.

В целом техника декупажа очень проста и не требует специфических навыков. Итак, сначала следует подготовить поверхность, а именно очистить ее от старой краски, сгладить все неровности при помощи шпаклевки и загрунтовать. Далее наносим фон, а на него приклеиваем основное изображение. В итоге все покрываем финишным слоем лака на водной основе немецкого бренда Alpina и хорошо высушиваем.

Очень ленивые могут просто обклеить свою мебель специальными самоклеящимися пленками(есть разные цвета и даже такие, которые имитируют дерево). К примеру, оригинальный эффект дает нанесение цветной наклейки на переднюю часть ящиков черного комода.

Одним из популярных видов декупажа старой мебели является шебби-шик, то есть придание изделию искусственных потертостей "под старину". Однако такой способ будет уместным, если Ваш интерьер оформлен в английском, классическом или винтажном стиле.

Изменяйте внешний вид мебели самостоятельно

Мебель небольших размеров, а именно стулья, пуфы, тумбочки и т. д. можно преобразить собственноручно. Такой способ подходит тем, кто не может решиться на покраску или ремонт. В итоге замена старых деталей на новые сделает Ваш интерьер не только интересным, но и оригинальным.

К примеру, самому можно сделать новую обивку. Для этого, прежде всего, надо купить поролон и выбрать подходящий материал. Затем поролон следует обрезать под размер мебели, а потом обтянуть тканью. Далее остается только приклеить новую обивку к деревянному изделию. Можно реставрировать таким образом и боковые части подлокотников в диване или кресле.

Делайте мебель из старой мебели и других ненужных вещей

Дать новую жизнь мебели можно, не просто их перекрасив, а и кардинально изменив их функциональное назначение. Так, старинная табуретка может стать модным пуфиком, старый стул превратиться в удобную прикроватную тумбу, а снятые с петель ненужные двери или мебельные ящики можно переделать в элегантные полки. Если такие полки ассиметрично разместить на стене, они станут просторным и модным местом для книг и разных мелочей.