Якою елітною нерухомістю володіють топ-5 кандидатів у президенти

31 березня українці всьоме прийдуть на вибори, аби обрати нового президента країни. Напередодні голосування не вщухає ажіотаж навколо кандидатів на пост глави держави, їхньої політики, обіцянок та елітного життя.

Відповідно до результатів останніх опитувань агентства "Рейтинг", у топ-5 лідерів президентської гонки входять:

Володимир Зеленський – 24,9%; Юлія Тимошенко – 18,8%; Петро Порошенко – 17,4%; Юрій Бойко – 10,2%,; Анатолій Гриценко – 9,4%.

Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати результати опитувань критично.

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Якою нерухомістю володіють та де живуть кандидати у президенти?

Володимир Зеленський

Родина кандидата у президенти вже понад 10 років живе в елітному містечку "Маєток" у селі Іванковичі, що за 30 кілометрів від Києва. Також з листопада 2014 року політик з дружиною орендують у Великій Британії квартиру площею 91,9 квадратних метрів. Вартість такого житла становить 42,2 мільйона гривень.

Володимир Зеленський має у власності таку нерухомість:

Житловий будинок у селі Іванковичі під Києвом, площею 353,5 квадратних метра; Земельна ділянка, площею 1200 квадратних метрів у селі Іванковичі; Квартиру у Києві, площею 131,9 квадратних метра; Два паркувальні місця, площею 20,90 і 20,70 квадратних метра у столиці; Дві квартири у Києві, які є його спільною власністю з братами Сергієм і Борисом Шефірами, загальною площею 453,1 квадратних метра.



Будинок Володимира Зеленського

Юлія Тимошенко

58-річна лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко – давно відома особистість в українській політиці. Вона була нардепом Верховної Ради, двічі прем'єр-міністром та двічі балотувалася у президенти. Незважаючи на таку політичну кар'єру, юридично Тимошенко не має власного житла.

Де живе Тимошенко?

Орендує в Козині під Києвом будинок, площею 588 квадратних метрів, який належить її сестрі Тетяні Шараповій; Користується 4 суміжними земельними ділянками, загальною площею понад 6100 квадратних метрів.

Сама Тимошенко пояснила відсутність власної нерухомості тим, що хотіла убезпечити себе від конфіскації всього майна за часів Януковича. Тоді вона ж переписала будинок та земельні ділянки в Козині на родичів. Тому, де-факто власницею цього майна є саме Тимошенко.



Будинок, у якому живе Юлія Тимошенко

Петро Порошенко

Чинний президент України Петро Порошенко своїм будинком може позмагатися з президентами США, які живуть у Білому домі в Вашингтоні.

Петро Порошенко є власником такої нерухомості:

Житлового будинку в селі Козин під Києвом, площею 1331,7 квадратних метра; Шести земельних ділянок у Козині та Києві, загальною площею майже 50 тисяч квадратних метра; Двох квартир у Києві, загальною площею 216,75 квадратних метра; Квартири у Вінниці, площею 68,2 квадратних метра; Нежитлового приміщення в Одесі, площею 35.3 квадратних метра.

Зауважимо, поруч з величезним двоповерховим маєтком у Козині розташований ще один будинок, але менший. На території садиби є гостьовий котедж, баня, дві альтанки поруч з водою та навіть православна церква.



Маєток Петра Порошенко з висоти пташиного польоту

Юрій Бойко

Колишній регіонал Юрій Бойко має серйозну підтримку проросійських політиків та електорату. Кандидат у президенти не приховує любові до Росії, а напередодні навіть зустрічався з прем'єр-міністром країни-агресора Дмитром Медведєвим.

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Бойко також може похвалитися чималою кількістю нерухомості. Проте, живе політик у будинку дружини, який дуже нагадує теремок – класичний тип російських помешкань у ХVIII-ХІХ століть.

Юрій Бойко володіє такою нерухомістю:

Житловим будинком у селі Діброва на Донеччині, площею 30 квадратних метрів; Земельною ділянкою у Донецькій області, площею 1952 квадратних метрів; Земельною ділянкою у Київській області, площею 600 квадратних метрів; Квартирою у місті Рубіжне на Луганщині, площею 37 квадратних метрів. Гаражем у місті Рубіжне на Луганщині, площею 20 квадратних метрів.



Будинок сім'ї Бойко

Додамо, дружина Юрія Бойка Віра є власницею квартири у Росії, площею понад 220 метрів квадратних.

Анатолій Гриценко

Замикає топ-5 лідерів президентських перегонів Анатолій Гриценко. Очільник партії "Громадська позиція" теж двічі балотувався на пост глави держави.

Кандидат у президенти не володіє жодною нерухомістю. Про це відомо з його декларації. Проте дружина політика журналістка Юлія Мостова є власницею чотирьох квартир у Києві, загальною площею майже 280 метрів квадратних. Окрім того, на неї зареєстровано дві земельні ділянки, сумарною площею 8 536,4 метрів квадратних та дачний будинок у Київській області.

Сам Анатолій Гриценко з донькою Анною прописані у київській квартирі Мостової, площею 56,2 метрів квадратних.

За словами кандидата у президенти, усе майно, яким він володів раніше, залишив двом дітям і колишній дружині.



Дачний будинок дружини Гриценка

Вибори президента 2019: які головні дати виборчої кампанії?Президентські вибори відбудуться в Україні 31 березня 2019 року. 8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Вже 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.