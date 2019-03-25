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      Скільки кандидати у президенти витратили на передвиборчу кампанію: ЦВК оприлюднило декларації

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      Декларації кандидатів у президенти
      Декларації кандидатів у президенти / Фото з відкритих джерел

      25 березня – останній день для кандидатів, щоб подати проміжну декларацію про фінансові витрати на виборчу кампанію до Центральної виборчої комісії України.

      Петро Порошенко

      Чинний президент України повністю профінансував кампанію з власної кишені, передає громадський рух "Чесно".

      порошенко доходи вибори
      Петро Порошенко найбільше витратив на свою передвиборчу кампанію

      З 8 лютого до 18 березня Порошенко перерахував у свій виборчий фонд 415 мільйонів гривень. Якщо він не послаблюватиме кампанії, то у підсумку вона лише офіційно обійдеться йому в понад півмільярда гривень.

      Юлія Тимошенко

      Згідно з її проміжним фінансовим звітом, вартість передвиборчої кампанії становить 164 мільйони гривень. Всі кошти на виборчий фонд Тимошенко надійшли з рахунків партії "Батьківщина".

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      У 2018 році партія "Батьківщина" заплатила телеканалам майже 127 мільйонів гривень за телерекламу.

      тимошенко гроші вибори
      Юлія Тимошенко витратила поки 164 мільйона гривень

      Ще кілька десятків мільйонів офіційно пішло на розміщення зовнішньої реклами. Тож реальна мінімальна вартість кампанії Тимошенко становить близько 320 мільйонів гривень.

      Юлія Тимошенко чи не найперша розпочала передвиборчу кампанію. За підрахунками громадського руху "Чесно", лише на рекламу на телебаченні у 2018 році витратили 127 мільйонів гривень. Журналісти "Наші гроші" з'ясували звідки такі величезні суми у людини, що постійно твердить про тотальне зубожіння.

      Володимир Зеленський

      В його фонд гроші приходили з різних джерел. Понад 68 мільйонів гривень — на накопичувальний рахунок виборчого фонду перерахували фізичні особи.

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      Ще майже 16 мільйонів гривень Зеленському на кампанію перерахувала партія "Слуга народу". З власної кишені на вибори Зеленський виклав 11,5 мільйонів. Більше 7 мільйонів гривень Зеленському довелося повернути донорам.

      зеленський вибори гроші коломойський
      Володимир Зеленський витратив більше 68 мільйонів 

      Причина повернення коштів чітко не зрозуміла. Найчастіше гроші повертають донорам через наявність у них податкового боргу або коли серед бенефіціарів підприємств, які перераховували кошти, виявляють іноземців (або ж саме підприємство зареєстроване за кордоном). Сума повернутих коштів фактично збігається із сумою, яку на рахунок виборчого фонду перерахували юридичні особи.

      Сергій Тарута

      Політик зібрав на 98,4 мільйони гривень, донорам він був змушений повернути лише 1,3 мільйона. Загалом, з моменту реєстрації і до 18 березня на накопичувальний рахунок виборчого фонду Тарути надійшло понад 98 мільйонів гривень.

      тарута гроіш вибори
      Сергій Тарута повернув донорам 1,3 мільйона гривень

      Левова частка коштів, 57 мільйонів, надійшла від фізичних осіб. Майже 33 мільйони Тарута вклав у кампанію з власної кишені. Ще 7 мільйонів кандидату перерахувала партія "Основа".

      Олександр Шевченко

      Висуванець партії "УКРОП" Олександр Шевченко отримав на виборчий рахунок 66 мільйонів гривень. Власних коштів у кампанію Олександр Шевченко, як свідчить звіт, не вкладав.

      олександр шевченко
      Олександр Шевченко витратив 66 мільйонів на кампанію

      38,5 мільйонів на його виборчий рахунок перерахувала партія "УКРОП". 27,6 мільйона Шевченку надійшло від фізичних та юридичних осіб. 5 мільйонів гривень розпорядник накопичувального рахунку повернув донорам. Ймовірна причина така ж, як і у Зеленського.

      Звіти Анатолія Гриценка, Олександра Вілкула, Олега Ляшка та ще кількох кандидатів у президенти поки що не доступні, тому рейтинг може змінюватися.

      декларації кандидати вибори цвк
      Розмір внесків на виборчі фонди кандидатів у президенти

      Згідно з законом "Про вибори Президента України" кандидати повинні подати до ЦВК проміжні фінансові звіти за 5 днів до дня виборів. Тобто законотворці зробили так, щоб цю інформацію було вкрай важко оперативно до виборів проаналізувати й поширити громадянам, оскільки ґрунтовний аналіз і перевірка донорів потребує значно більше часу.

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      Фінансовий звіт повинен містити дані про надходження та витрати з виборчих рахунків з моменту відкриття рахунку і включати період до десяти днів до виборів. Тож подані дані про розміри надходжень на виборчі рахунки кандидатів не є остаточними. Фінальний фінансовий звіт про надходження та використання коштів з виборчих рахунків подається не пізніше ніж на 15-й день після дня виборів.

      вибори президент зеленський порошенко
      Як відбуватимуться вибори президента України

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Юлія Тимошенко - новини Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Новини політики е-декларування ЦВК Сергій Тарута Шевченко Олександр Леонідович
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