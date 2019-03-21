Хто та скільки з кандидатів заплатив за рекламу на Facebook: цифри вражають

Facebook оприлюднив інформацію про те, скільки заплатили кандидати у президенти України за рекламу у соціальній мережі.

Найдорожчий допис, який вдалось знайти від сторінки "Я за Тимошенко – фанклуб" прорекламували на суму між 10-15 тисячами доларів, повідомляє громадський рух "Чесно".

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Пости з офіційної сторінки Юлії Тимошенко рекламують за 1-5 тисяч доларів.



Реклама Тимошенко на Facebook-сторінці вартістю 1-5 тисяч доларів

Цікаво, що іноді кандидати більше вкладаються в антирекламу конкурентів. Найдорожчий допис на сторінці Вілкула присвячений критиці Порошенка. За нього заплатили від 500-999 доларів. Всі інші дописи на його сторінці дешевші.

Антиреклама Петра Порошенка також присутня і на сторінці Юлії Тимошенко. Її приблизна вартість 1-5 тисяч доларів.



Антиреклама Порошенка у Тимошенко вартістю 1-5 тисячі доларів

Значні обсяги реклами є також у Юрія Дерев'янка. Частина дописів коштувала кандидату 1-5 тисяч доларів. Аналогічні за вартістю дописи є і від сторінки "Порошенко 2019".

Інна Богословська (або хтось від її імені) платить за рекламу в російських рублях.



Рекламний допис Інни Богословської

За привітання жінок з нагоди 8 березня Олександр Шевченко заплатив від 10 до 50 тисяч доларів.



Рекламний допис Олександра Шевченка на Facebook

Антиреклама Зеленського на сторінці "Бенін клоун" обійшлася у 100-499 доларів.



Антирекламний допис вартістю 100-499 доларів

У частині випадків Facebook вже почав оприлюднювати інформацію про те, хто саме платить за рекламу. Наприклад, з офіційної сторінки Тимошенко рекламу оплачує ТОВ "Сучасні рекламні рішення".