Кто и сколько из кандидатов заплатил за рекламу на Facebook: цифры впечатляют
Facebook обнародовал информацию о том, сколько заплатили кандидаты в президенты Украины за рекламу в социальной сети.
Самое дорогое сообщение, которое удалось найти от страницы "Я за Тимошенко – фанклуб" прорекламировали на сумму между 10-15 тысячами долларов, сообщает общественное движение "Честно".
Читайте также: Самая дорогая политическая кампания в истории Украины: сколько потратили кандидаты
Посты из официальной страницы Юлии Тимошенко рекламируют за 1-5 тысяч долларов.
Реклама Тимошенко на Facebook-странице стоимостью 1-5 тысяч долларов
Интересно, что иногда кандидаты больше вкладываются в антирекламу конкурентов. Самое дорогое сообщение на странице Вилкула посвящено критике Порошенко. За него заплатили от 500-999 долларов. Все остальные сообщения на его странице дешевле.
Антиреклама Петра Порошенко также присутствует и на странице Юлии Тимошенко. Ее примерная стоимость 1-5 тысяч долларов.
Антиреклама Порошенко у Тимошенко стоимостью 1-5 тысяч долларов
Значительные объемы рекламы есть также у Юрия Деревянко. Часть сообщений стоила кандидату 1-5 тысяч долларов. Аналогичные по стоимости сообщения есть и от страницы "Порошенко 2019".
Инна Богословская (или кто-то от ее имени) платит за рекламу в российских рублях.
Рекламное сообщение Инны Богословской
За поздравление женщин по случаю 8 марта Александр Шевченко заплатил от 10 до 50 тысяч долларов.
Рекламное сообщение Александра Шевченко на Facebook
Антиреклама Зеленского на странице "Бенин клоун" обошлась в 100-499 долларов.
Антирекламное сообщение стоимостью 100-499 долларов
В части случаев Facebook уже начал обнародовать информацию о том, кто именно платит за рекламу. Например, с официальной страницы Тимошенко рекламу оплачивает ООО "Современные рекламные решения".