Кто и сколько из кандидатов заплатил за рекламу на Facebook: цифры впечатляют

Facebook обнародовал информацию о том, сколько заплатили кандидаты в президенты Украины за рекламу в социальной сети.

Самое дорогое сообщение, которое удалось найти от страницы "Я за Тимошенко – фанклуб" прорекламировали на сумму между 10-15 тысячами долларов, сообщает общественное движение "Честно".

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Посты из официальной страницы Юлии Тимошенко рекламируют за 1-5 тысяч долларов.



Реклама Тимошенко на Facebook-странице стоимостью 1-5 тысяч долларов

Интересно, что иногда кандидаты больше вкладываются в антирекламу конкурентов. Самое дорогое сообщение на странице Вилкула посвящено критике Порошенко. За него заплатили от 500-999 долларов. Все остальные сообщения на его странице дешевле.

Антиреклама Петра Порошенко также присутствует и на странице Юлии Тимошенко. Ее примерная стоимость 1-5 тысяч долларов.



Антиреклама Порошенко у Тимошенко стоимостью 1-5 тысяч долларов

Значительные объемы рекламы есть также у Юрия Деревянко. Часть сообщений стоила кандидату 1-5 тысяч долларов. Аналогичные по стоимости сообщения есть и от страницы "Порошенко 2019".

Инна Богословская (или кто-то от ее имени) платит за рекламу в российских рублях.



Рекламное сообщение Инны Богословской

За поздравление женщин по случаю 8 марта Александр Шевченко заплатил от 10 до 50 тысяч долларов.



Рекламное сообщение Александра Шевченко на Facebook

Антиреклама Зеленского на странице "Бенин клоун" обошлась в 100-499 долларов.



Антирекламное сообщение стоимостью 100-499 долларов

В части случаев Facebook уже начал обнародовать информацию о том, кто именно платит за рекламу. Например, с официальной страницы Тимошенко рекламу оплачивает ООО "Современные рекламные решения".