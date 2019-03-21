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      Кто и сколько из кандидатов заплатил за рекламу на Facebook: цифры впечатляют

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      Кто и сколько из кандидатов заплатил за рекламу на Facebook: цифры впечатляют
      Кто и сколько из кандидатов заплатил за рекламу на Facebook: цифры впечатляют / Коллаж 24 канала

      Facebook обнародовал информацию о том, сколько заплатили кандидаты в президенты Украины за рекламу в социальной сети.

      Самое дорогое сообщение, которое удалось найти от страницы "Я за Тимошенко – фанклуб" прорекламировали на сумму между 10-15 тысячами долларов, сообщает общественное движение "Честно".

      Читайте также: Самая дорогая политическая кампания в истории Украины: сколько потратили кандидаты

      Посты из официальной страницы Юлии Тимошенко рекламируют за 1-5 тысяч долларов.

      реклама тимошенко у соціальних мережах гроші
      Реклама Тимошенко на Facebook-странице стоимостью 1-5 тысяч долларов

      Интересно, что иногда кандидаты больше вкладываются в антирекламу конкурентов. Самое дорогое сообщение на странице Вилкула посвящено критике Порошенко. За него заплатили от 500-999 долларов. Все остальные сообщения на его странице дешевле.

      Антиреклама Петра Порошенко также присутствует и на странице Юлии Тимошенко. Ее примерная стоимость 1-5 тысяч долларов.

      порошенко тимошенко реклама антиреклама соціальні мережі гроші
      Антиреклама Порошенко у Тимошенко стоимостью 1-5 тысяч долларов

      Значительные объемы рекламы есть также у Юрия Деревянко. Часть сообщений стоила кандидату 1-5 тысяч долларов. Аналогичные по стоимости сообщения есть и от страницы "Порошенко 2019".

      Инна Богословская (или кто-то от ее имени) платит за рекламу в российских рублях.

      інна богословська реклама політика вибори гроші
      Рекламное сообщение Инны Богословской

      За поздравление женщин по случаю 8 марта Александр Шевченко заплатил от 10 до 50 тысяч долларов.

      шевченко реклама гроші вибори
      Рекламное сообщение Александра Шевченко на Facebook

      Антиреклама Зеленского на странице "Бенин клоун" обошлась в 100-499 долларов.

      антиреклама зеленського гроші політика вибори
      Антирекламное сообщение стоимостью 100-499 долларов

      В части случаев Facebook уже начал обнародовать информацию о том, кто именно платит за рекламу. Например, с официальной страницы Тимошенко рекламу оплачивает ООО "Современные рекламные решения".

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Юлия Тимошенко - новости Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Facebook Деньги Шевченко Александр Леонидович Инна Богословская Александр Вилкул
      Источник: 24 Канал
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