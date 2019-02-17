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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Найдорожча політична кампанія в історії України: скільки вже витратили кандидати

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      Президентські вибори 2019 року посіли перше місце в історії України за найдорожчу рекламну кампанію кандидатів. Наприклад, чинний гарант Петро Порошенко щодня витрачає понад 10 мільйонів гривень на політичну агітацію. На вулицях і екранах країни з'являється дедалі більше передвиборчої реклами, але не всі кандидати поспішають афішувати свої витрати.

      Як повідомили у Київському міжнародному інституті соціології, ще чверть українців не визначилися кому віддадуть свій голос на виборах. Водночас понад 50% вже обрали свого фаворита.

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      Що впливає на вибір українців?

      – Відсутність альтернативи.

      – Особисті симпатії.

      – Політична реклама.

      – Думки та переконанні друзів, рідних, знайомих.

      – Не здатність об'єктивно оцінювати свої погляди.

      Саме на політичну рекламу зробили ставку чи не всі претенденти на пост глави держави. Найчастіше вони намагаються достукатися до виборців зі стрічок соцмереж, відеороликів на телебаченні та вуличної реклами.

      Приклад політичної реклами
      Приклад політичної реклами

      На думку експертів громадського руху "Чесно", президентські перегони 2019 року можуть стати чи не найдорожчими за часів незалежності України. Найбільше грошей на білборди по всій України вже витратили Юлія Тимошенко та Петро Порошенко. Проте є й така реклама, про яку кандидати воліють мовчати.

      Аналітик партійних фінансів руху "Чесно" Ігор Фещенко зазначив, що переважно це замовні матеріали у ЗМІ, або ж сюжети на телеканалах. Також у фінансових звітах не розголошують про участь у політичних ток-шоу і регіональних турах. 

      Хоча саме цим зараз і займаються найрейтинговіші кандидати. Штаб лідерки "Батьківщини" лише за січень витратив мінімум 10 мільйонів гривень на білборди. 

      Юлія Тимошенко розпочала тур Україною з Чернігова
      Юлія Тимошенко розпочала тур Україною з Чернігова

      Тимошенко намагається зблизитись з народом
      Лідерка "Батьківщині" намагається зблизитись з народом

      Тим часом по всій Україні активно почали з'являтися агітаційні намети чинного гаранта. У штабі Порошенка заявили, щодня витрачають 10 мільйонів гривень на передвиборчу кампанію. Сам він теж поїздив регіонами, де відкривав трасу Одещині та розмовляв з виборцями у Харкові.

      Поршенко відкрив новозбудовану дорогу на Одещині
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      Ще один лідер президентських перегонів Володимир Зеленський для агітації використовує канал 1+1. У його ефірі він з'являється принаймні у п'яти програмах. А невдовзі ще й стартує фільм про американського президента Рональда Рейгана, дубльований українською голосом того ж таки Зеленського.

      Володимир Зеленський на 1+1
      Володимир Зеленський на 1+1

      До слова, у березні виходить в ефір серіал "Слуга народу 3". Який нібито намагаються заборонити на Банковій. Минулого тижня журналіст 1+1 Олександр Дубинський навіть оприлюднив листування, де депутат від "БПП" Олександр Черненко та людина з Адміністрації президента обговорюють, як не пустити фільм в ефір. Бо це, на його думку, політична реклама.

      У команді Зеленського переконують, що жодної політики немає. Хоча шоумен раніше хвалився тим, що його програми і є його рекламою. Так він заощадить гроші. Проте це незаконно, адже оплачувати будь-яку агітацію можна лише з виборчого фонду. Скільки ж насправді витратили кандидати – буде відомо за кілька днів до виборів.

      У своїй офіційній звітності основні кандидати покажуть цифри на рівні від 200 до 400 мільйонів гривень. А ще мінімум стільки ж буде поза звітністю,
      – наголосив аналітик Ігор Фещенко.

      Згідно з останніми рейтингами Київського міжнародного інституту соціології, Володимир Зеленський очолив трійку лідерів. За ним йдуть Петро Порошенко і Юлія Тимошенко, які мають однаково рівні шанси потрапити у другий тур.

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      Автор: Марія Писаренко
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Президент України Юлія Тимошенко - новини Володимир Зеленський Рейтинги Реклама ЦВК
      Джерело: 24 канал
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