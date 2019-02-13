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      Стало відомо, хто "замовив" "Слугу народу"

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      Хто "замовив" "Слугу народу"
      Хто "замовив" "Слугу народу"

      Кампанію з недопуску на екрани серіалу "Слуга народу-3" з Володимиром Зеленським у головній ролі готує народний депутат з БПП, колишній голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко за дорученням з Адміністрації Президента.

      Серіал повинен з’явитися в ефірі у березні, у розпал президентських перегонів. До кампанії залучені Комітет виборців України – незалежна громадська організація, яка покликана стежити за прозорістю та чесністю виборчого процесу, Центральна виборча комісія й Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, повідомляють "Українські новини".

      Про це свідчать скріншоти листування Черненка з помічником Петра Порошенка та аудіофайли рекомендацій депутата, у яких він повідомляє президенту, як діятиме, щоб серіал не потрапив на ТБ. Матеріали опублікував журналіст Олександр Дубинський.

      Є ще кілька ідей, як збити серіал. Я в консультаціях з ЦВК і Нацрадою. Будемо робити. Ми обов’язково переможемо,
      – запевнив співрозмовника Черненко.

      Як випливає з матеріалів, при підготовці кампанії депутат консультується з Євгеном Радченком – юристом і заступником голови ЦВК, та "громадськими" юристами.

      "Я думаю, що ми нацькуємо громадськість на цей серіал, коли він вийде. ЦВК дуже акуратні в цьому питанні, вони з ініціативою точно не вийдуть, але якщо до них буде звернення, вони реагуватимуть. І Нацраду треба підключити", – вважає Черненко.

      Крім того, він пропонує задіяти громадську раду при Нацраді з питань телебачення і радіомовлення, щоб провести експертизу серіалу перед показом на предмет наявності у ньому агітації.

      На скріншотах також видно, що Черненко узгоджує текст новини КВУ щодо експертизи, яка незабаром була опублікована на сайті та Facebook-сторінці комітету.

      Нагадаємо, 12 лютого Комітет виборців України назвав показ серіалу "Слуга народу-3" передвиборчою агітацією та закликав Володимира Зеленського оплатити трансляцію з виборчого фонду. Також КВУ звернувся до ЦВК і Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо серіалу.

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      Теги: Новини політики Петро Порошенко Володимир Зеленський Слуга народу
      Джерело: 24 Канал
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