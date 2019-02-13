23:33
13 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Талибы заполонили Москву. Как Путин Казань брал
      Вєсті Кремля
      21:14, сегодня
      Вести.UA: Как Бандера заставил Киву отдать последнее. За Медведчука переживают в ООН
      Вєсті.UA
      20:02, сегодня
      Как "волонтеры" благоденствуют благодаря благотворительности: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы, часть 2
      Згадати все
      21:41, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Стало известно, кто "заказал" "Слугу народа"

      831 Читати новину українською
      Кто "заказал" "Слугу народа"
      Кто "заказал" "Слугу народа"

      Кампанию по недопуску на экраны сериала "Слуга народа-3" с Владимиром Зеленским в главной роли готовит народный депутат из БПП, бывший председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко по поручению из Администрации Президента.

      Сериал должен появиться в эфире в марте, в разгар президентской гонки. К кампании привлечены Комитет избирателей Украины – независимая общественная организация, призванная следить за прозрачностью и честностью избирательного процесса, Центральная избирательная комиссия и Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, сообщают "Украинские новости".

      Об этом свидетельствуют скриншоты переписки Черненко с помощником Петра Порошенко и аудиофайлы рекомендаций депутата, в которых он сообщает президенту, как будет действовать, чтобы сериал не попал на ТВ. Материалы опубликовал журналист Александр Дубинский.

      Есть еще несколько идей, как сбить сериал. Я в консультациях с ЦИК и Нацсоветом. Будем делать. Мы обязательно победим", – заверил собеседника Черненко.

      Как следует из материалов, при подготовке кампании депутат консультируется с Евгением Радченко – юристом и заместителем главы ЦИК, и "общественными" юристами.

      "Я думаю, что мы натравим общественность на этот сериал, когда он выйдет. ЦИК очень аккуратны в этом вопросе, они с инициативой точно не выйдут, но если к ним будет обращение, они будут реагировать. И Нацсовет нужно подключить", – считает Черненко.

      Кроме того, он предлагает задействовать общественный совет при Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания, чтобы провести экспертизу сериала перед показом на предмет наличия в нем агитации.

      На скриншотах также видно, что Черненко согласовывает текст новости КИУ по экспертизе, которая вскоре была опубликована на сайте и Facebook-странице комитета.

      Напомним, 12 февраля Комитет избирателей Украины назвал показ сериала "Слуга народа-3" предвыборной агитацией и призвал Владимира Зеленского оплатить трансляцию из избирательного фонда. Также КИУ обратился в ЦИК и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания относительно сериала.

      blog_ava
      Тоттенхэм – Боруссия Д: где смотреть онлайн матча Лиги чемпионов
      сегодня
      2247
      Теги: Петр Порошенко Новости политики Слуга народа Владимир Зеленский
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адкое чумное болото
      сегодня , 23:30 Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адкое чумное болото
      Іван Яковина 7
      "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      сегодня , 23:00 "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      Юлія Ліпенцева 93
      Главные новости 13 февраля: суд по делу Гандзюк и оружие США для ЕС из-за угрозы со стороны РФ
      сегодня , 22:10 Главные новости 13 февраля: суд по делу Гандзюк и оружие США для ЕС из-за угрозы со стороны РФ
      132
      Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      сегодня , 22:01 Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      Артем Овдієнко 1750
      Годовщина Минских договоренностей: что изменилось за 4 года и существуют ли альтернативы
      сегодня , 20:00 Годовщина Минских договоренностей: что изменилось за 4 года и существуют ли альтернативы
      Світлана Попова 96
      Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
       29 ноября 2017 , 19:17
      Военное положение в Украине: что оно означает
       29 ноября 2018 , 22:44 1
      Конфликт в Секторе Газа: палестинские группировки согласны заключить перемирие с Израилем
       14 ноября 2018 , 03:46
      В Москве возмутились планами Польши выслать российских дипломатов
       19 марта 2018 , 19:40
      Официально: Греция одобрила протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
       9 февраля , 10:55
      НАПК провалила проверку электронной деклараций, требуется перезапуск – Садовый
       31 января , 18:02
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук