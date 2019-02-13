Стало известно, кто "заказал" "Слугу народа"

Кампанию по недопуску на экраны сериала "Слуга народа-3" с Владимиром Зеленским в главной роли готовит народный депутат из БПП, бывший председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко по поручению из Администрации Президента.

Сериал должен появиться в эфире в марте, в разгар президентской гонки. К кампании привлечены Комитет избирателей Украины – независимая общественная организация, призванная следить за прозрачностью и честностью избирательного процесса, Центральная избирательная комиссия и Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, сообщают "Украинские новости".

Об этом свидетельствуют скриншоты переписки Черненко с помощником Петра Порошенко и аудиофайлы рекомендаций депутата, в которых он сообщает президенту, как будет действовать, чтобы сериал не попал на ТВ. Материалы опубликовал журналист Александр Дубинский.

Есть еще несколько идей, как сбить сериал. Я в консультациях с ЦИК и Нацсоветом. Будем делать. Мы обязательно победим", – заверил собеседника Черненко.

Как следует из материалов, при подготовке кампании депутат консультируется с Евгением Радченко – юристом и заместителем главы ЦИК, и "общественными" юристами.

"Я думаю, что мы натравим общественность на этот сериал, когда он выйдет. ЦИК очень аккуратны в этом вопросе, они с инициативой точно не выйдут, но если к ним будет обращение, они будут реагировать. И Нацсовет нужно подключить", – считает Черненко.

Кроме того, он предлагает задействовать общественный совет при Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания, чтобы провести экспертизу сериала перед показом на предмет наличия в нем агитации.

На скриншотах также видно, что Черненко согласовывает текст новости КИУ по экспертизе, которая вскоре была опубликована на сайте и Facebook-странице комитета.

Напомним, 12 февраля Комитет избирателей Украины назвал показ сериала "Слуга народа-3" предвыборной агитацией и призвал Владимира Зеленского оплатить трансляцию из избирательного фонда. Также КИУ обратился в ЦИК и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания относительно сериала.