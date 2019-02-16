Канада надасть Україні величезну суму на прозорі вибори

Канада хвилюється, аби президентські вибори в Україні пройшли прозоро. Саме тому надасть 25 мільйонів доларів для забезпечення безпеки від спроб зовнішнього втручання.

В Україну з Канади приїдуть понад 100 осіб для моніторингу чесності виборів, пише "Новое время".

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Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд запропонувала представникам Держдепу і Єврокомісії приєднатися до Канади і ОБСЄ в справі забезпечення прозорості українських виборів

Багато в Україні розчаровані в реформах, таких багато навіть серед моїх друзів. Тому українці повинні отримати чесні вибори, щоб визначитися з тим, хто буде керувати їхньою країною,

– наголосила Фріланд.

Що відомо про президентські вибори 2019 в Україні?Українці обиратимуть очільника держави всьоме. Відповідно до Конституції, новоспечений гарант пробуде на цій посаді щонайменше 5 років. Вибори мають пройти 31 березня, а офіційні результати повідомлять до 10 квітня. Якщо жоден із кандидатів не подолає бар'єру у 50%, то буде ухвалено рішення про проведення другого туру. Він відбудеться 21 квітня.



Президентські вибори 2019: головні дати