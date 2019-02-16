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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Канада надасть Україні величезну суму на прозорі вибори

      166 Читать новость на русском
      Канада надасть Україні величезну суму на прозорі вибори
      Канада надасть Україні величезну суму на прозорі вибори / Фото з відкритих джерел

      Канада хвилюється, аби президентські вибори в Україні пройшли прозоро. Саме тому надасть 25 мільйонів доларів для забезпечення безпеки від спроб зовнішнього втручання.

      В Україну з Канади приїдуть понад 100 осіб для моніторингу чесності виборів, пише "Новое время".

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      Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд запропонувала представникам Держдепу і Єврокомісії приєднатися до Канади і ОБСЄ в справі забезпечення прозорості українських виборів

      Багато в Україні розчаровані в реформах, таких багато навіть серед моїх друзів. Тому українці повинні отримати чесні вибори, щоб визначитися з тим, хто буде керувати їхньою країною,
      – наголосила Фріланд.

      Що відомо про президентські вибори 2019 в Україні?Українці обиратимуть очільника держави всьоме. Відповідно до Конституції, новоспечений гарант пробуде на цій посаді щонайменше 5 років. Вибори мають пройти 31 березня, а офіційні результати повідомлять до 10 квітня. Якщо жоден із кандидатів не подолає бар'єру у 50%, то буде ухвалено рішення про проведення другого туру. Він відбудеться 21 квітня.

      президентські вибори 2019
      Президентські вибори 2019: головні дати

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      Теги: Новини України Новини політики Канада Президентські вибори 2019 Гроші
      Джерело: 24 Канал
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