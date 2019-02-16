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      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Канада предоставит Украине огромную сумму на прозрачные выборы

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      Канада предоставит Украине огромную сумму на прозрачные выборы
      Канада предоставит Украине огромную сумму на прозрачные выборы / Фото из открытых источников

      Канада беспокоится, чтобы президентские выборы в Украине прошли прозрачно. Именно поэтому предоставит 25 миллионов долларов для обеспечения безопасности от попыток внешнего вмешательства.

      В Украину из Канады приедет более 100 человек для мониторинга честности выборов, пишет "Новое время".

      Читайте также: Кандидаты в президенты Украины-2019: список

      Министр иностранных дел Канады Фриланд предложила представителям Госдепа и Еврокомиссии присоединиться к Канаде и ОБСЕ в деле обеспечения прозрачности украинских выборов

      Многие в Украине разочарованы в реформах, таких много даже среди моих друзей. Поэтому украинцы должны получить честные выборы, чтобы определиться с тем, кто будет управлять их страной,
      – отметила Фриланд.

      Что известно о президентских выборах 2019 в Украине?​Украинцы будут избирать главу государства в седьмой раз. Согласно Конституции, новоиспеченный гарант пробудет на этом посту не менее 5 лет. Выборы должны пройти 31 марта, а официальные результаты сообщат до 10 апреля. Если ни один из кандидатов не преодолеет барьер в 50%, то будет принято решение о проведении второго тура. Он состоится 21 апреля.

      президентські вибори 2019
      Президентские выборы 2019: главные даты

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Деньги Канада
      Источник: 24 Канал
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