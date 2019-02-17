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      Самая дорогая политическая кампания в истории Украины: сколько потратили кандидаты

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      Президентские выборы 2019 года заняли первое место в истории Украины за самую дорогую рекламную кампанию кандидатов. Например, действующий гарант Петр Порошенко ежедневно тратит более 10 миллионов гривен на политическую агитацию. На улицах и экранах страны появляется все больше предвыборной рекламы, но не все кандидаты спешат афишировать свои расходы.

      Как сообщили в Киевском международном институте социологии, еще четверть украинцев не определились, кому отдадут свой голос на выборах. В то же время более 50% уже выбрали своего фаворита.

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      Что влияет на выбор украинцев?

      – Отсутствие альтернативы.

      – Личные симпатии.

      – Политическая реклама.

      – Мысли и убеждения друзей, родных, знакомых.

      – Неспособность объективно оценивать свои взгляды.

      Именно на политическую рекламу сделали ставку едва ли не все претенденты на пост главы государства. Чаще всего они пытаются достучаться до избирателей из лент соцсетей, видеороликов на телевидении и уличной рекламе.

      Приклад політичної реклами

      Пример политической рекламы

      По мнению экспертов общественного движения "Честно", президентские гонки 2019 года могут стать самыми дорогими за времена независимости Украины. Больше всего денег на билборды по всей Украины уже потратили Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. Однако есть и такая реклама, о которой кандидаты предпочитают молчать.

      Аналитик партийных финансов движения "Честно" Игорь Фещенко отметил, что в основном это заказные материалы в СМИ, или же сюжеты на телеканалах. Также в финансовых отчетах не разглашают об участии в политических ток-шоу и региональных турах.

      Хотя именно этим сейчас и занимаются самые рейтинговые кандидаты. Штаб лидера "Батькивщины" только за январь потратил минимум 10 миллионов гривен на билборды.

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      Тем временем по всей Украине активно начали появляться агитационные палатки действующего гаранта. В штабе Порошенко заявили, ежедневно тратят 10 миллионов гривен на предвыборную кампанию. Сам он тоже поездил по регионам, где открывал трассу Одесской области и разговаривал с избирателями в Харькове.

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      Еще один лидер президентской гонки Владимир Зеленский для агитации использует канал 1+1. В его эфире он появляется по крайней мере в пяти программах. А вскоре еще и стартует фильм об американском президенте Рональде Рейгане, дублированный украинским голосом того же Зеленского.

      Володимир Зеленський на 1+1

      Владимир Зеленский на 1+1

      К слову, в марте выходит в эфир сериал "Слуга народа 3". Который якобы пытаются запретить на Банковой. На прошлой неделе журналист 1+1 Александр Дубинский даже обнародовал переписку, где депутат от "БПП" Александр Черненко и человек из Администрации президента обсуждают, как не пустить фильм в эфир. Ибо это, по его мнению, политическая реклама.

      В команде Зеленского убеждают, что никакой политики нет. Хотя шоумен ранее хвастался тем, что его программы и являются его рекламой. Так он сэкономит деньги. Однако это незаконно, ведь оплачивать любую агитацию можно только из избирательного фонда. Сколько же на самом деле потратили кандидаты – будет известно за несколько дней до выборов.

      В своей официальной отчетности основные кандидаты покажут цифры на уровне от 200 до 400 миллионов гривен. А еще минимум столько же будет вне отчетностью,
      – отметил аналитик Игорь Фещенко.

      Согласно последним рейтингам Киевского международного института социологии Владимир Зеленский возглавил тройку лидеров. За ним идут Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, которые имеют одинаково равные шансы попасть во второй тур.

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      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Петр Порошенко ЦИК Реклама рейтинги Владимир Зеленский Юлия Тимошенко - новости Президент Украины
      Источник: 24 канал
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