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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      У США звернулись до українців напередодні виборів: відео

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      Марі Йованович закликала українців проголосувати на виборах-2019
      Марі Йованович закликала українців проголосувати на виборах-2019 / Фото з відкритих джерел

      Посол США в Україні Марі Йованович закликала українців прийти та проголосувати на президентських виборах, які відбудуться 31 березня 2019 року.

      Відеозвернення посольство США в Україні опублікувало у Facebook.

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      За її словами, вибори – це можливість визначити лідера держави і заявити про свої очікування від нього.

      Якщо ви все ще не плануєте голосувати на виборах, я закликаю вас зробити це. Демократія працює лише за умови активної участі громадян,
      – сказала Йованович.

      Вона додала, що у США надіються на справедливі та безпечні вибори в Україні. А також закликала українців проголосувати. 

      "США підтримують народ України в очікуванні вільних, справедливих і безпечних виборів, які відбудуться в Україні наступного тижня. І ми закликаємо українську владу, громадянське суспільство і всіх громадян внести свій внесок в українську демократію", – наголосила посол США.

      Ambassador Yovanovitch about Democracy and Presidential Election in Ukraine

      Подивіться відео, в якому Посол Йованович ділиться своїми роздумами про демократію і президентські вибори в Україні Hear Ambassador Yovanovitch’s thoughts about democracy and the upcoming Ukrainian presidential election.

      Опубліковано U.S. Embassy Kyiv Ukraine Неділя, 24 березня 2019 р.

      З повним список кандидатів у президенти України-2019 – можна ознайомитись на сайті 24.

      президентські вибори дати
      Головні дати президентських виборів 2019 року

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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Новини США
      Джерело: 24 Канал
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