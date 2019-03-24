У США звернулись до українців напередодні виборів: відео

Посол США в Україні Марі Йованович закликала українців прийти та проголосувати на президентських виборах, які відбудуться 31 березня 2019 року.

Відеозвернення посольство США в Україні опублікувало у Facebook.

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За її словами, вибори – це можливість визначити лідера держави і заявити про свої очікування від нього.

Якщо ви все ще не плануєте голосувати на виборах, я закликаю вас зробити це. Демократія працює лише за умови активної участі громадян,

– сказала Йованович.

Вона додала, що у США надіються на справедливі та безпечні вибори в Україні. А також закликала українців проголосувати.

"США підтримують народ України в очікуванні вільних, справедливих і безпечних виборів, які відбудуться в Україні наступного тижня. І ми закликаємо українську владу, громадянське суспільство і всіх громадян внести свій внесок в українську демократію", – наголосила посол США.

Ambassador Yovanovitch about Democracy and Presidential Election in Ukraine Подивіться відео, в якому Посол Йованович ділиться своїми роздумами про демократію і президентські вибори в Україні Hear Ambassador Yovanovitch’s thoughts about democracy and the upcoming Ukrainian presidential election. Опубліковано U.S. Embassy Kyiv Ukraine Неділя, 24 березня 2019 р.

З повним список кандидатів у президенти України-2019 – можна ознайомитись на сайті 24.



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