У США звернулись до українців напередодні виборів: відео
Посол США в Україні Марі Йованович закликала українців прийти та проголосувати на президентських виборах, які відбудуться 31 березня 2019 року.
Відеозвернення посольство США в Україні опублікувало у Facebook.
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За її словами, вибори – це можливість визначити лідера держави і заявити про свої очікування від нього.
Якщо ви все ще не плануєте голосувати на виборах, я закликаю вас зробити це. Демократія працює лише за умови активної участі громадян,
– сказала Йованович.
Вона додала, що у США надіються на справедливі та безпечні вибори в Україні. А також закликала українців проголосувати.
"США підтримують народ України в очікуванні вільних, справедливих і безпечних виборів, які відбудуться в Україні наступного тижня. І ми закликаємо українську владу, громадянське суспільство і всіх громадян внести свій внесок в українську демократію", – наголосила посол США.
З повним список кандидатів у президенти України-2019 – можна ознайомитись на сайті 24.
Головні дати президентських виборів 2019 року