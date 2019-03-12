Пам'ятка виборця: як голосувати і які документи брати з собою

Незабаром вибори президента України. Які документи потрібно мати з собою, як поводитись у разі порушень та що робити, якщо ненароком зіпсував бюлетень. Про все це читайте у матеріалі 24 каналу.

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 26 листопада 2018 року чергові вибори Президента України призначили на неділю, 31 березня 2019 року. Голосування повинне пройти з 8 ранку до 20 вечора без перерви.

Читайте також: Кандидати у президенти України-2019: список

Хто має право голосувати

Згідно зі статтею Конситуції про вибори, право голосу мають усі громадяни України, яким уже виповнилось 18 років. Цього права позбавлені лише ті, кого суд визнав недієздатними.

Як знайти себе у списках виборців

Виборець може особисто звернутися з письмовим запитом до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою, яка вказана у запрошенні, щодо змісту його персональних даних у Реєстрі. Для цього потрібно надати паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України.

Також це можна зробити в режимі онлайн, потрібно зареєструватися у сервісі "Особистий кабінет виборця", зробити запит до Державного реєстру виборців. Орієнтовно за добу вам надішлють ті дані, які вас цікавлять.

Які документи потрібні на дільниці

Для отримання виборчого бюлетеня для голосування в день виборів Президента України члену дільничної виборчої комісії надається один із зазначених документів, що підтверджує особу та громадянство України.

На звичайній виборчій дільниці вам потрібен один із зазначених нижче документів:

паспорт громадянина України;

тимчасове посвідчення громадянина України (для тих осіб, що нещодавно отримали громадянство);

військовий квиток (лише для військових строкової служби).

На закордонній виборчій дільниці, а також на спеціальній виборчій дільниці:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

дипломатичний паспорт;

службовий паспорт.

На спеціальній виборчій дільниці – в'язниця або СІЗО:

картка (довідка) установи виконання покарань або слідчого ізолятора, що повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, фотокартку особи, підпис керівника та печатку установи (для осіб, які перебувають в установах виконання покарань або слідчих ізоляторах).

Якщо ви допустили помилку при заповненні бюлетеня

Якщо, заповнюючи бюлетень, ви припустилися помилки, зверніться до комісії. За вашою письмовою заявою вам повинні видати інший бюлетень, попередньо склавши відповідний акт.

Документи, які обов'язково потрібно взяти на вибори, дивіться інфографіку:



Пам'ятка виборця: які документи потрібні на виборчій дільниці

Важливо пам'ятати:

Якщо, заповнюючи бюлетень, ви припустилися помилки – зверніться до комісії. За вашою письмовою заявою вам повинні видати інший бюлетень, попередньо склавши відповідний акт. Інший виборчий бюлетень видається тільки в обмін на зіпсований і лише один раз.