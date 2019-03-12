Памятка избирателю на выборы Украины: как голосовать и какие документы брать с собой

Скоро выборы президента Украины. Какие документы нужно иметь при себе, как вести себя в случае нарушений и что делать, если ненароком испортил бюллетень. Обо всем этом читайте в материале наших журналистов.

Согласно постановлению Верховной Рады Украины от 26 ноября 2018 года очередные выборы Президента Украины назначены на воскресенье, 31 марта 2019 года. Голосование должно пройти с 8 утра до 20 вечера без перерыва.

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Кто имеет право голосовать

Согласно статье Конситуции о выборах, право голоса имеют все граждане Украины, которым уже исполнилось 18 лет. Этого права лишены лишь те, кого суд признал недееспособными.

Как найти себя в списках избирателей

Избиратель может лично обратиться с письменным запросом в орган ведения Реестра по своему избирательному адресу, который указан в приглашении, относительно содержания его персональных данных в Реестре. Для этого нужно предоставить паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины.

Также это можно сделать в режиме онлайн, нужно зарегистрироваться в сервисе "Личный кабинет избирателя", сделать запрос в Государственный реестр избирателей. Ориентировочно через сутки вам пришлют те данные, которые вас интересуют.

Какие документы нужны на участке

Для получения избирательного бюллетеня для голосования в день выборов Президента Украины члену участковой избирательной комиссии предоставляется один из указанных документов, подтверждающий личность и гражданство Украины.

На обычном избирательном участке вам нужно:

паспорт гражданина Украины

временное удостоверение гражданина Украины (для лиц, недавно получивших гражданство)

военный билет (только для военнослужащих срочной службы)

На заграничном избирательном участке, а также на специальном избирательном участке:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу

дипломатический паспорт

служебный паспорт

На специальном избирательном участке – тюрьма или СИЗО:

карточка (справка) учреждения исполнения наказаний или следственного изолятора, которая должна содержать: фамилию, имя, отчество, число, месяц, год рождения, гражданство, фотографию лица, подпись руководителя и печать учреждения (для лиц, находящихся в учреждениях исполнения наказаний или следственных изоляторах).

Если вы допустили ошибку при заполнении бюллетеня

Если, заполняя бюллетень, вы допустили ошибку, обратитесь в комиссию. По вашему письменному заявлению вам должны выдать другой бюллетень, предварительно составив соответствующий акт.

Документы, которые обязательно нужно взять на выборы, смотрите инфографику:

Памятка избирателя: какие документы нужны на избирательном участке

Важно помнить:

Если, заполняя бюллетень, вы допустили ошибку – обратитесь в комиссию. По вашему письменному заявлению вам должны выдать другой бюллетень, предварительно составив соответствующий акт. Другой избирательный бюллетень выдается только в обмен на испорченный и только один раз.