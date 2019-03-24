В США обратились к украинцам накануне выборов: видео

Посол США в Украине Мари Йованович призвала украинцев прийти и проголосовать на президентских выборах, которые состоятся 31 марта 2019 года.

Видеообращение посольство США в Украине опубликовало в Facebook.

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По ее словам, выборы – это возможность определить лидера государства и заявить, чего мы хотим ожидать от его действий.

Если вы все еще не планируете голосовать на выборах, я призываю вас сделать это. Демократия работает лишь при условии активного участия граждан,

– сказала Йованович.

Она добавила, что в США надеются на справедливые и безопасные выборы в Украине. А также призвала украинцев проголосовать.

"США поддерживают народ Украины в ожидании свободных, справедливых и безопасных выборов, которые состоятся в Украине на следующей неделе. И мы призываем украинскую власть, гражданское общество и всех граждан внести свой вклад в украинскую демократию", – подчеркнула посол США.

Ambassador Yovanovitch about Democracy and Presidential Election in Ukraine Подивіться відео, в якому Посол Йованович ділиться своїми роздумами про демократію і президентські вибори в Україні Hear Ambassador Yovanovitch’s thoughts about democracy and the upcoming Ukrainian presidential election. Опубліковано U.S. Embassy Kyiv Ukraine Неділя, 24 березня 2019 р.

С полным список кандидатов в президенты Украины-2019 – можно ознакомиться на сайте 24.



Главные даты президентских выборов 2019 года