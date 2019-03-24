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      В США обратились к украинцам накануне выборов: видео

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      Мари Йованович призвала украинцев проголосовать на выборах-2019
      Мари Йованович призвала украинцев проголосовать на выборах-2019 / Фото из открытых источников

      Посол США в Украине Мари Йованович призвала украинцев прийти и проголосовать на президентских выборах, которые состоятся 31 марта 2019 года.

      Видеообращение посольство США в Украине опубликовало в Facebook.

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      По ее словам, выборы – это возможность определить лидера государства и заявить, чего мы хотим ожидать от его действий.

      Если вы все еще не планируете голосовать на выборах, я призываю вас сделать это. Демократия работает лишь при условии активного участия граждан,
      – сказала Йованович.

      Она добавила, что в США надеются на справедливые и безопасные выборы в Украине. А также призвала украинцев проголосовать.

      "США поддерживают народ Украины в ожидании свободных, справедливых и безопасных выборов, которые состоятся в Украине на следующей неделе. И мы призываем украинскую власть, гражданское общество и всех граждан внести свой вклад в украинскую демократию", – подчеркнула посол США.

      Ambassador Yovanovitch about Democracy and Presidential Election in Ukraine

      Подивіться відео, в якому Посол Йованович ділиться своїми роздумами про демократію і президентські вибори в Україні Hear Ambassador Yovanovitch’s thoughts about democracy and the upcoming Ukrainian presidential election.

      Опубліковано U.S. Embassy Kyiv Ukraine Неділя, 24 березня 2019 р.

      С полным список кандидатов в президенты Украины-2019 – можно ознакомиться на сайте 24.

      президентські вибори дати
      Главные даты президентских выборов 2019 года

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Новости США
      Источник: 24 Канал
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