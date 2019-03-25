Сколько кандидаты в президенты потратили на предвыборную кампанию: ЦИК обнародовало декларации

25 марта – последний день для кандидатов, чтобы подать промежуточную декларацию о финансовых затратах на избирательную кампанию в Центральной избирательной комиссии Украины.

Петр Порошенко

Действующий президент Украины полностью профинансировал кампанию из собственного кармана, передает общественное движение "Честно".



Петр Порошенко больше всех потратил на свою предвыборную кампанию

С 8 февраля по 18 марта Порошенко перечислил в свой избирательный фонд 415 миллионов гривен. Если он не будет ослаблять кампании, то в итоге она только официально обойдется ему в полмиллиарда гривен.

Юлия Тимошенко

Согласно ее промежуточному финансовому отчету, стоимость предвыборной кампании составляет 164 миллиона гривен. Все средства на избирательный фонд Тимошенко поступили со счетов партии "Батькивщина".

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В 2018 году партия "Батькивщина" заплатила телеканалам почти 127 миллионов гривен за телерекламу.



Юлия Тимошенко потратила пока 164 миллиона гривен

Еще несколько десятков миллионов официально ушло на размещение наружной рекламы. Поэтому реальная минимальная стоимость кампании Тимошенко составляет около 320 миллионов гривен.

Юлия Тимошенко едва ли не самой первой начала предвыборную кампанию. По подсчетам общественного движения "Честно", только на рекламу на телевидении в 2018 году потратили 127 миллионов гривен. Журналисты "Наши деньги" выяснили откуда такие огромные суммы у человека, который постоянно твердит о тотальном обнищании.

Владимир Зеленский

В его фонд деньги приходили из разных источников. Более 68 миллионов гривен – на накопительный счет избирательного фонда перечислили физические лица.

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Еще почти 16 миллионов гривен Зеленскому на кампанию перечислила партия "Слуга народа". С собственного кармана на выборы Зеленский вызложил 11,5 миллионо. Более 7 миллионов гривен Зеленскому пришлось вернуть донорам.



Владимир Зеленский потратил более 68 миллионов

Причина возврата средств четко не понятна. Чаще всего деньги возвращают донорам из-за наличия у них налогового долга или если среди бенефициаров компаний, которые перечисляли средства, проявляют иностранцев (или само предприятие зарегистрировано за рубежом). Сумма возвращенных средств фактически совпадает с суммой, которую на счет избирательного фонда перечислили юридические лица.

Сергей Тарута

Политик собрал на 98,4 миллиона гривен, донорам он был вынужден вернуть лишь 1,3 миллиона. В целом, с момента регистрации и до 18 марта на накопительный счет избирательного фонда Таруты поступило более 98 миллионов гривен.



Сергей Тарута вернул донорам 1,3 миллиона гривен

Львиная доля средств, 57 миллионов, поступила от физических лиц. Почти 33 миллиона Тарута вложил в кампанию из собственного кармана. Еще 7 миллионов кандидату перечислила партия "Основа".

Александр Шевченко

Выдвиженец партии "УКРОП" Александр Шевченко получил на избирательный счет 66 миллионов гривен. Собственных средств в кампанию Александр Шевченко, как свидетельствует отчет, не вкладывал.



Александр Шевченко потратил 66 миллионов на кампанию

38,5 миллионов на его избирательный счет перечислила партия "УКРОП". 27,6 миллиона Шевченко поступило от физических и юридических лиц. 5 миллионов гривен распорядитель накопительного счета вернул донорам. Предполагаемая причина такая же, как и у Зеленского.

Отчеты Анатолия Гриценко, Александра Вилкула, Олега Ляшко и еще нескольких кандидатов в президенты пока не доступны, поэтому рейтинг может меняться.



Размер взносов на избирательные фонды кандидатов в президенты

Согласно закону "О выборах Президента Украины" кандидаты должны подать в ЦИК промежуточные финансовые отчеты за 5 дней до дня выборов. То есть законодатели сделали так, чтобы эта информация была крайне трудно оперативно до выборов проанализировать и распространить среди граждан, поскольку подробный анализ и проверка доноров требует значительно больше времени.

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Финансовый отчет должен содержать данные о доходах и расходах с избирательных счетов с момента открытия счета и включать период до десяти дней до выборов. Поэтому представленные данные о размерах поступлений в избирательные счета кандидатов не являются окончательными. Финальный финансовый отчет о поступлении и использовании средств из избирательных счетов подается не позднее чем на 15-й день после дня выборов.



Как будут проходить выборы президента Украины