Миллионы от пенсионерки и безработного: кто на самом деле финансирует "Батькивщину"

Юлия Тимошенко едва ли не самая первая начала предвыборную кампанию. По подсчетам общественного движения "Честно", только на рекламу на телевидении в 2018 году потратили 127 миллионов гривен. Журналисты "Наши деньги" выяснили откуда такие огромные суммы у человека, постоянно твердящего о тотальном обнищании.

Как финансируется предвыборная компания

По закону, все парламентские партии могут финансироваться двумя путями: деньги из бюджета и взносы от людей и фирм.

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Что касается добровольных взносов неравнодушных, то все они должны быть отображены в отчетах. Их должна подавать сама партия в НАПК. За 2018 год партии Юлии Тимошенко пожертвовали более 150 миллионов гривен, к тому же львиную часть этих денег начали жертвовать в конце 2018. Подавляющее большинство задекларированных денег отдали обычные украинцы.

Однако проверка показывает, что эти люди или не знали, что их персональные данные используют, или знали и не имели таких средств. Журналисты программы "Наши деньги" объездили несколько областей Украины и посетили "зажиточных" спонсоров "Батькивщины".

Псевдо спонсоры "Батькивщины"

Одна из самых активных доноров партии живет в поселке Завалье. Десятью платежами за год Наталья Зубар пожертвовала "Батькивщине" 1,5 миллиона гривен.



Спонсор "Батькивщины" Наталья Зубар

Выяснилось, что женщина работает кассиршей в супермаркете. Она заверила, что она никаких денег не перечисляла. Но на самом деле деньги проводили почти через всю семью кассирши. Например, ее сестра Валентина Коречна еще один состоятельный донор партии. Сестры совершали идентичные платежи в одинаковые дни.



Сестры совершали одинаковые пожертвования

А вот сын Валентины Владислав пожертвовал немного меньше, чем его мать и тетя. С его счета в партийную кассу поступило всего 120 тысяч гривен восемью равными платежами. К слову, по образованию парень механик и водитель, но ищет работу охранником с зарплатой в восемь тысяч гривен.

В целом простые крестьяне в 2018 году поддержали "Батькивщину" аж 37 платежами. Вместе они пожертвовали более пяти миллионов гривен.

А в пригороде Киева прописан корпоративный донор партии – компания "Зерновые традиции Лопатина". Она перечислила два миллиона гривен. Но журналисты выяснили, что предприятие имеет все признаки фиктивности. Подробнее о спонсоре рассказала заведующая детского сада, где владелица компании работает методисткой. Оказалось, что женщину просто сделали владелицей фиктивной фирмы.



Псевдо офис фиктивной фирмы

Еще один город красивых и порядочных доноров "Батькивщины" – Сумы. Ведь местные жители, которые отдают партии сотни тысяч гривен, выделились как количеством так и качеством.

Например, Галина Манько, которая живет за окрестностями города, намеренно не переезжает в центр, потому что жертвует 700 тысяч гривен Тимошенко. Другая жительница пожертвовала 650 тысяч гривен, но ее родители это отрицают.

Что вы такое говорите? Такого не может быть. У нее нет ни копейки денег. Какие там могут быть 650 тысяч,

– сказали родственники женщины.

Итак, все опрошенные доноры даже не знали, что они жертвовали такие огромные суммы. Поэтому пенсионеры, безработные и другие люди вливают в "Батькивщину" миллионы.

О тех, кто действительно жертвовал миллионы в партию – смотрите в выпуске.