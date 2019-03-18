Мільйони від пенсіонерки та безробітнього: хто насправді фінансує "Батьківщину"

Юлія Тимошенко чи не найперша розпочала передвиборчу кампанію. За підрахунками громадського руху "Чесно", лише на рекламу на телебаченні у 2018 році витратили 127 мільйонів гривень. Журналісти "Наші гроші" з'ясували звідки такі величезні суми у людини, що постійно твердить про тотальне зубожіння.

Як фінансується передвиборча компанія

За законом, усі парламентські партії можуть фінансуватися двома шляхами: гроші з бюджету та внески від людей і фірм.

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Щодо добровільних внесків небайдужих, то усі вони мають бути зображені у звітах. Їх має подавати сама партія до НАЗК. За 2018 рік партії Юлії Тимошенко пожертвували понад 150 мільйонів гривень, до того ж левову частину цих грошей почали жертвувати наприкінці 2018. Переважна більшість задекларованих грошей віддали звичайні українці.

Проте перевірка показує, що ці люди або не знали, що їхні персональні дані використовують, або знали та не мали таких коштів. Журналісти програми "Наші гроші" об'їздили декілька областей України та завітали до "заможних" спонсорів "Батьківщини".

Псевдо спонсори "Батьківщини"

Одна з найактивніших донорів партії живе у селищі Завалля. Десятьма платежами за рік Наталя Зубар пожертвувала "Батьківщині" 1,5 мільйона гривень.



Спонсорка "Батьківщини" Наталя Зубар

З'ясувалося, що жінка працює касиркою у супермаркеті. Вона запевнила, що вона ніяких грошей не перераховувала. Але ж насправді гроші проводили майже через всю родину касирки. Наприклад, її сестра Валентина Коречна ще один заможний донор партії. Сестри здійснювали ідентичні платежі в однакові дні.



Сестри здійснювали однакові пожертви

А от син Валентини Владислав пожертвував трохи менше, ніж його мати та тітка. З його рахунку до партійної каси надійшло загалом 120 тисяч гривень вісьмома рівними платежами. До слова, за освітою хлопець механік та водій, але шукає роботу охоронцем з зарплатою у вісім тисяч гривень.

Загалом прості селяни у 2018 році підтримали "Батьківщину" аж 37 платежами. Разом вони пожертвували понад п'ять мільйонів гривень.

А в передмісті Києва прописаний корпоративний донор партії – компанія "Зернові традиції Лопатина". Вона перерахувала два мільйони гривень. Але журналісти з'ясували, що підприємство має всі ознаки фіктивності. Детальніше про спонсора розповіла завідувачка дитячого садочку, де власниця компанії працює методисткою. Виявилося, що жінку просто зробили власницею фіктивної фірми.



Псевдо офіс фіктивної фірми

Ще одне місто гарних і порядних донорів "Батьківщини" – Суми. Адже сум'яни, що віддають партії сотні тисяч гривень, виділилися як кількістю так і якістю.

Наприклад, Галина Манько, яка мешкає за околицями міста, навмисно не переїжджає до центра, бо жертвує 700 тисяч гривень Тимошенко. Інша сум'янка пожертвувала 650 тисяч гривень, але її батьки це заперечують.

Що ви таке кажете? Такого не може бути. В неї немає ані копійки грошей. Які там можуть бути 650 тисяч,

– сказали родичі жінки.

Отже, всі опитані донори навіть не знали, що вони жертвували такі величезні суми. Відтак пенсіонери, безробітні та інші люди вливають у "Батьківщину" мільйони.

Про тих, хто справді жертвував мільйони у партію – дивіться у випуску.