Відпочинки за тисячі доларів та годинники з діамантами: королівське життя дружини прокурора

Руслан Біловар є прокурором з організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції. Він задекларував лише купівлю дорогих авто, хоча насправді він мав все – від дорогих годинників до тачок за мільйони гривень. В профілі в соціальній мережі у його дружини Ірини 1700 фотографій і більшість – фотозвіти з кращих курортів світу.

Так і відпочинки вартістю десятки тисяч доларів, і сумочки як річна прокурорська зарплата, і аксесуари ціною у заміський котедж.

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Зокрема, у квітень 2017 року дружина прокурора опублікувала світлину, на якій видно її годинник, бренду Graff butterfly. Ця компанія виробляє ювелірні вироби королівського класу. Годинник має ремінець зі шкіри алігатора, корпус з білого золота, а циферблат прикрашений зеленими ізумрудами та діамантами.



Годинник від Graff butterfly

Ціна стартує від 120 тисяч доларів – це понад 3 мільйона гривень. За ці гроші можна 9 місяців жити у позолоченій квартирі депутата Андрія Павелка – дивіться в попередньому випуску програми.

Цікаво, що до 2017 року на жодній зі світлин Ірина не позувала в цьому годиннику. Тож можна припустити, що придбала його саме того року. Але цей годинник коштує більше, ніж прокурор з дружиною заробили за три останніх роки.

На іншому фото можна побачити, як прокурорська дружина позує вже в іншому годиннику. В Україні його можна придбати за мільйон гривень. Отож, всього два годинники з колекції Ірини коштують 4 з половиною мільйонів гривень – це половина задекларованих заощаджень антикорупційного прокурора Біловара.



Годинник Rolex daytona

На ще одному фото дружина прокурора позує із сумочкою відомого бренду Valentino за 1200 евро, а на іншій світлині у неї в руках Chanel за 2000 євро. Також вона має сумочку іншого бренду – Луї Віттон за 2500 тисячі євро. Отож, лише сумочок на фото за останні два роки – на 10 тисяч євро.

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А між фотосесіями з годинниками і сумочками дружина прокурора встигає відпочивати. Тому поїхали. Тобто полетіли.

Перша наша зупинка – дача Ірини – турецький готель Rixos Sungate. Так прокурорська дружина називає своєю дачею п’ятизірковий готель у Туреччині. І буває вона там часто, за два роки – 7 разів.



Турецький готель Rixos Sungate

На території закладу 17 ресторанів, приватний пляж біля Середземного моря, 10 басейнів, спа-центр, тенісний корт та всі інші елементи дачного життя. У самому готелі близько 1000 номерів різної цінової категорії.

Але будинки, в яких живе дружина прокурора, розташовані у закритій віп-частині готелю. Там відпочивають найвибагливіші клієнти. Відпочинок у такому готелі на тиждень коштує приблизно 100 тисяч гривень. Ірина за два останніх роки відпочила там 7 разів, тож за приблизними підрахунками мала б витратити 700 тисяч гривень сімейного бюджету.

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А у липні 2015 року дружина прокурора в Insagram передала вітання із сонячної Греції з балкону готелю Sani Beach resort, що розташований на мисі Сані. Пляж на території готелю входить у списки найчистіших пляжів світу, а з апартаментів можна насолоджуватися краєвидом на Егейське море або гору Олімп.

У номерах є індивідуальна тераса та ванна кімната з тропічним душем. А коштує тижнева відпустка там – 70 тисяч гривень.



Ірина Біловар відпочивала в сонячній Греції

Через два тижні в прокурорської дружини – новий відпочинок і вже в іншій частині світу – на Мальдівах. Родина прокурора Біловара зробила свій внесок в тамтешню економіку. Вона поповнила бюджет п’ятизіркового готелю Anantara dhigu resort, що розташований на окремому острові.

На острові близько 110 апартаментів, різної цінової категорії. Родина Біловарів має характерний інтер’єр ванни під відкритим небом, а на задньому плані огорожа з вбудованою душовою кабіною. Площа вілли 110 – квадратів. Ціна за тижневий тур з родиною в цю віллу – 300 тисяч гривень.



Відпочинок дружини прокурора на Мальдівах

Ще через два тижні Ірина знову поїхала закордон – у Європу. 22 вересня вона опублікувала фотографію з готелю Vienna House Dream Castle. Це справжній замок на території Діснейленду. Там вона відпочивала разом з донькою. Ціна проживання від 10 тисяч гривень за три дні.

А далі Ірина відправилась в Париж. У столиці Франції дружина прокурора поселилась в готелі Britannique, що розташований в будівлі XIX століття, за 700 метрів від собору Паризької Богоматері. Ціна – 12 тисяч гривень за 3 дні перебування.



Подорож Ірини Біловар до Франції

Потім – Мілан. У лютому 2016 року Ірина разом з подругою поїхали на модний показ дизайнерки Елізабети Франчі. Там Ірина жила у п’ятизірковому готелі Palazzo Matteotti, що розташований в самому центрі міста. Поряд – найкращі торгові центри столиці світового шопінгу. Ціна – 20 тисяч гривень за два дні перебування.

Згодом Ірина знову полетіла на моря – у сонячний Дубай відпочивати в п’ятизірковому готелі мережі Fairmont. Це новісінький заклад, побудований у 2015 році на березі Перської затоки. Від бірюзових хвиль готель відділений лише смужкою піщаного пляжу. Ціна за тур стартує від 50 тисяч гривень.



Відпочинок дружини Руслана Біловара в Дубаї

Вже у березні 2017-го року Ірина поїхала відпочивати в Єгипет. Готель улюбленого бренду Rixos, але в Шарм-ель-Шейху. Це єгипетський готель з доглянутою зеленою територією і добре розвиненою інфраструктурою. Там піщаний пляж, 11 басейнів, 7 ресторанів з обслуговуванням по меню та 5 барів. Ціна за тиждень відпочинку – 70 тисяч гривень.

З Єгипту Ірина одразу полетіла на свою турецьку дачу, точніше в улюблений готель Rixos Sungate А в липні 2017 року родина прокурора Біловара знову поїхала відпочивати на Мальдіви. Вілла площею 180 квадратних метри, обладнана зручним виходом на пляж, особистим басейном, розташованим всього в декількох кроках від білого піщаного пляжу. І цей тиждень обійдеться у 400 тисяч гривень на родину з перельотом.



Черговий відпочинок в Єгипті

Потім Ірина знову поїхала на п’ятизіркову дачу в Турречину. І по традиції – з Туреччини у Париж. Там вона відзначила день народження своєї доньки.

Судячи зі світлин, вони пробули у Франції тиждень і розташувались у готелі Chambiges Elysees. Він стоїть у центрі Золотого трикутника, який утворюють Єлисейські поля, авеню Монтень і авеню Георг V. Це приміщення будівлі XIX століття на тихій вуличці. Ціна відпочинку – 40 тисяч гривень за двох.

Ну і остання подорож, яку зробила Ірина Біловар у 2017 році, це Москва. Отож, столиця країни-агресора стала місцем милої зустрічі з подругами для дружини українського прокурора.



Дружина українського прокурора навіть відвідала Москву

Саме на червоній площі і розташований готель, в якому вона зупинилася. У кількох кроках від Кремля, собору Василя Блаженного, торгових центрів ЦУМ і ГУМУ і президента Росії Володимира Путіна. Хоча літати в Москву дружинам прокурорів та держслужбовців у нас не заборонено. Тижнева вартість номеру обійшлася Ірині у 40 тисяч гривень.

Всього за три роки журналісти нарахували витрат на подорожі 1 720 000. Але гроші родина Біловарів витрачає не тільки на відпочинок.

А біля свого будинку Ірина Біловар сфотографувалася на велосипеді ціною у 120 тисяч гривень, а на іншому фото – вона поряд з автомобілем Audi q7 2017 року випуску. Судячи з підпису, вона їздить на ньому на роботу. Ціна такого автомобілю 1 500 000 мільйона гривень.



Автомобіль Audi q7 2017 року випуску

Хоча дружина-нотаріус за три останні роки заробила офіційно трохи більше мільйона гривень. І в декларації її чоловіка це авто відсутнє. Авто такої ж марки зареєстровано на фірму мами-прокурора. Разом з годинниками, сумочками, незадекларованим автомобілем і подорожами нараховані нами по фото видатки прокурорської родини за три роки перевалили за 8 мільйонів.

У декларації з 2016 по 2017 рік Біловар офіційно витратив лише 400 тисяч гривень на все: їжу, бензин, комуналку. Але в соцмережі дружини зовсім інша картина. За цей же період лише на відпустки вони витратили мільйон.

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До того ж, Руслан Біловар не єдиний прокурор в родині. Його рідний брат Богдан теж колишній прокурор. Він пішов з посади кілька років тому після обвинувачень у хабарництві. За версією слідства, Богдан Біловар разом зі своїми прокурорами-колегами вимагали 8 тисяч доларів хабара у начальника відділу УМВС на Львівській залізниці.

А запит журналістів на коментар прокурор Руслан Біловар просто проігнорував.