Про обшуки в IT-компаніях і юного генерала СБУ з нерухомістю за понад три мільйони

Генерал-майор СБУ Олександр Климчук відповідальний за низку напрямків роботи в СБУ. Наприклад, за блокування російських соцмереж, боротьбу з фінансуванням терористів електронними грішми. А також – за масові обшуки в українських ІТ-компаніях.

Сімейний підряд

У суботу, 27 січня, в Києві діти зібралися на відкритий урок у приватній ІТ-школі "Смарт" Тетяни Климчук. У неї дві такі школи і частка в айтішній компанії "Спортонлайн".

Про скандал з іншим працівником СБУ та розвідки Сергієм Семочком – дивіться у розслідуванні "Наші гроші"

Нічого б незвичайного, якби не чоловік Тетяни – начальник Департаменту кібербезпеки СБУ. Саме того Департаменту, який систематично проводить обшуки в ІТ-компаніях.

От прийдіть у середню ІТ-компанію і запитайте у працівників, чи зазнав хтось обшуку. Відсотків 30 айтішників піднімуть руку, що були під обшуком – не в цій компанії, так в іншій,

– наголосив адвокат і консультант ІТ-компаній Денис Овчаров.

Обшукували айтішників і до Климчука, ясна річ. Але саме після його приходу відбулися такі гучні скандали, що Олександра Климчука почали прямо звинувачувати у "кошмаренні" ІТ-бізнесу. І на цьому тлі виплили не лише айтішні інтереси його дружини, а й відверто кримінальна історія з його минулого.



Климчук повинен захищати закон і справедливість. Але що ж відбувається насправді?

В лігві Дракона

Климчук очолив кібердепартамент СБУ в лютому 2017 року. Через два місяці після його призначення трапляється на перший погляд не пов'язана з цим подія: прем'єр Володимир Гройсман раптово перериває засідання Кабінету міністрів заявою: "Я не знаю, як на це реагувати, але от мені написали інформацію, що зараз відбуваються обшуки в інвестиційній компанії Dragon Capital". Того ж дня у Службі безпеки пояснили, що з обшуками в інвестиційний фонд прийшли, щоб захистити його від купленої раніше небезпечної шпигунської програми "Стаханівець".

За командою, яка видається з сервера Російської Федерації, можна завантажити фактично будь-який файл, який знаходиться у системі, де встановлена ця програма,

– розповів представник СБУ Олександр Ткачук.

Сама по собі програма "Стаханівець" призначена для того, щоб керівник міг контролювати, що на робочих комп'ютерах роблять підлеглі. Основний злочин спочатку інкримінували саме через підглядання і саме розробникам програми. До них прийшли з обшуками першими. Стаття КК, яку інкримінували розробнику, забороняє придбання, збут і використання так званих "спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації".

До слова, у попередній програмі "Наші гроші" – не менш цікава тема: як живе топ-податківець часів Януковича, якого "арештувала" ГПУ

З цими засобами є серйозна проблема: в українському законодавстві взагалі немає їх визначення і переліку. Остаточне рішення, заборонений засіб чи ні, приймає експертиза самої СБУ. Але правоохоронці можуть вигадати й інші приводи. Головне – бажання прийти. "Зараз 80% обшуків виконують через надумані приводи", – зазначив Овчаров.



Прем'єр Гройсман навіть сам не знав, як реагувати на обшуки в ІТ-компаніях

Приблизно у той же час, невдовзі після призначення Олександра Климчука на посаду, СБУ з трохи іншими ідеями прийшла з обшуком у ще одну ІТ-компанію – YouControl. Ця історія теж перетворилася на публічний скандал. Однак виявилося, що для самого Климчука приймати репутаційні удари – не в новинку.

Сліди в Дніпрі

На високу посаду у Києві нинішній кібергенерал Олександр Климчук потрапив з Дніпра, де в його дружини також є ІТ-бізнес. В Дніпрі він багато років трудився в обласному управлінні СБУ, і збудував собі гарний триповерховий будинок з басейном. Зараз вже виставлений на продаж. Ціна – 120 тисяч доларів, тобто понад три мільйони гривень.



Як в СБУ можна доробитися на таку нерухомість?

І хоч будинок оформлений на брата дружини Климчука, Павла Кузла, ріелтор на питання журналістів про власника прямо сказала: "Здається, це прокурор з Києва". Брат дружини Климчука – не прокурор, а айтішник-програміст. Тож будинок явно належить молодому генералу. Як він на нього заробив? Тетяна Климчук на сайті своєї ІТ-школи пише, що до 2016 року була найманим працівником – тому навряд чи сильно допомогла. Щодо заробітку є інша версія.



Тим часом будинок Климчука уже намагаються продати

П'ять років тому дніпровський підприємець Олександр Смірнов подав до військової прокуратури заяву про злочин: нібито Климчук ще у 2009 році взяв у нього 10 тисяч доларів за закриття кримінальної справи. Разом з заявою Смірнов надав запис розмови, яка відбулася у нього з Климчуком у місцевому кафе. Нинішній генерал мав відігравати роль посередника між Смірновим і слідчими. У той день Смірнов начебто передав Климчуку 5 тисяч доларів. Наступного дня Климчук мав занести гроші слідчим, а Смірнов тим часом мав знайти другий "транш".



У кафе "Фантазія" зустрілися Смірнов і Климчук, який обіцяв закрити кримінальну справу

Військова прокуратура тричі закривала це кримінальне провадження. Двічі Смірнов домагався його відновлення через суд. При цьому прокурори мали на руках офіційну експертизу: запис справжній і голоси на ньому належать Олександру Смірнову і Олександру Климчуку. Втретє Смірнов до суду вже не пішов. І з журналістами "Наші гроші" зустрічатися категорично відмовився.

ІТ-контроль

23 березня 2017 року, коли минув місяць після призначення Климчука на посаду головного кібер-есбешника, Служба безпеки прийшла з обшуками в офіс компанії YouControl.

До нас прийшли з обшуками близько 100 співробітників Служби безпеки України. Понад 10 мобільних бригад. І було вилучене комп’ютерне обладнання,

– розповів керівник проекту YouControl Сергій Мільман.

На сайті YouControl можна знайти детальне досьє на усі підприємства України: дані з реєстрів, судові справи, участь в тендерах тощо. Цим сервісом активно користуються журналісти-розслідувачі.



Представник СБУ звинуватив Мільмана у співпраці з РФ, але "не це мав на увазі"

Як і розробників "Стаханівця", Сергія Мільмана звинуватили у використанні "спеціальних технічних засобів", зв'язках з російськими спецслужбами і – несанкціонованому доступі до відкритих державних реєстрів.

Повна маячня, яку вони не змогли абсолютно жодним чином довести. Ніяких серйозних звинувачень від них за цей час так і не з'явилося. Це просто був такий собі тиск на компанію,

– наголосив Мільман.

І така відсутність серйозних звинувачень в історіях з обшуками СБУ в айтішників – не виняток, а правило. Немає жодної справи, яка мала б наслідком вирок щодо ІТ-бізнесу чи айтішника. Жодного, – заявив адвокат Овчаров.

Що таке "кібербезпека"? Закон України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" дає таке визначення: "Захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави під час використання кіберпростору, за якої забезпечуються ... своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних і потенційних загроз національній безпеці України у кіберпросторі". Саме таке формулювання дає можливість працівникам СБУ у межах закону приходити з обшуками до айтішників і не турбуватися, чи доведуть справи до суду.

Дійсно, справи YouControl і "Стаханівця" по суті в судах так і не розглядалися. Щоправда, Михайло Яхимович офіційно має статус підозрюваного. До фонду Dragon Capital, через який нервував Володимир Гройсман, в СБУ взагалі немає претензій.

Адвокат Овчаров зазначив, що правоохоронці приходять в ІТ-підприємства не захищати закон: "Вони приходять просто "збивати" гроші: за повернення вилученої техніки, за припинення тиску і допитів, за закриття кримінальних проваджень".

Тим часом Михайло Яхимович виїхав у Грузію. Компанії YouControl лише зараз повертають вилучену під час обшуків техніку. Ну а Олександр Климчук рівно через рік після цих обшуків, у березні 2018, отримав від Порошенка звання генерал-майора – у віці 35 років.