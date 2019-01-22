Шалені багатства у півмільярда: як живе топ-податківець часів Янковича, якого "арештувала" ГПУ

Топ-податківець часів Віктора Януковича – головний податковий міліціонер Андрій Головач – у 2016 році був заарештований Генеральною прокуратурою України за нанесення збитків бюджету приблизно на 3 мільярди. У нього знайшли майна на суму у 500 мільйонів. Проте сьогодні Головач чомусь не за гратами, і чомусь з усім майном, яке колись арештували.

Як так? Топ-податківець Януковича може не сісти? Доволі легко! Рецепт такий: роками пакуєшся баблом в промислових масштабах. Потім світишся у переможних новинах прокуратури, набиваєш їм трішечки рейтингу, сплачуєш штраф з непоганим дисконтом і живеш у своє задоволення. Трішечки бідніший, але без жодних проблем із законом.

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"Арена Інтертеймент" (Arena Entertainment) – один із найпафосніших і найдорожчих розважальних центрів столиці. Це шість тисяч квадратів, понад третина комплексу Арена Сіті (Arena Сity), який займає цілий квартал. Розваги на будь-який смак: від авторського пива до стриптизу. Тут спускають середньостатистичну зарплату українця всього лише за кілька годин.



Так виглядає "Арена Сіті"



"Арена Сіті" займає цілий квартал



"Арена Інтертеймент" – це аж третина всього комплексу "Арена Сіті"

На цих богемних тусовках заробляє компанія, пов’язана з головним податковим міліціонером часів Януковича – Андрієм Головачем. Попри шалені статки, нажиті на державній службі, і навіть гучний постмайданний арешт – він не за гратами.



Чим відомий Андрій Головач

Незважаючи на увесь "послужний список" колишнього чиновника, його Audi спокійно приїжджає в "Арену". Приблизно, по два-три рази на тиждень. З’являється, як правило, ввечері або в обід. Усе вказує на те, що його машину тут добре знають. Охорона поводиться з нею не так, як з тими, хто приїжджає сюди відпочити.

Цю автівку тут пропускають навіть без плати за стоянку. Для всіх тут правила такі: заїжджаєш, береш талон, потів виїжджаєш і розплачуєшся. Втім, ці правила не поширюються на авто Головача. В нього є власна картка, як нам сказали співробітники паркінгу, – такий собі абонемент.



Авто екс-податківця на паркінгу "Арени"

А ще два роки тому арештом Головача пишався на камери особисто Генпрокурор Юрій Луценко.

Були затримані заступник начальника податкової інспекції часів Захарченка і Клименка пан Головач,

– заявив тоді Луценко.

Далі правоохоронці арештували майно екс-чиновника та його родини. Статки Головачів, здається, здивували навіть прокуратуру. Бо вона їм присвятила окремий ролик, де майже п’ять хвилин перераховувала заарештоване.



Автопарк Головача

Чорна Audi А8 теж потрапила у прокурорське кіно, тому що тоді її теж заарештовували. Але, як бачите, далі кінозйомок справа не пішла. Решту коштовних іграшок Головачу теж залишили. Залишили уцінений у 330 тисяч доларів автопарк. Залишили декілька столичних ресторанів, заклади у самісінькому центрі міста на Хрещатику, магазини елітного одягу в центрі столиці, купу будинків у котеджному містечку під Києвом (приблизно по кілька мільйонів доларів кожен), цінності і маленький бюст Януковича на пам’ять.



Котеджне містечко під Києвом з будиночками колишнього податківця



Цінності Головача



Маленький бюст Януковича – також належить до майна, яке повернули



У екс-податківця є й столичні ресторани

Отож, у 2016 році Генпрокуратура звинувачує Головача у збитках бюджету приблизно на 3 мільярди. Знаходить, рапортує і заарештовує його майна на суму у 500 мільйонів.

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Це, на нашу думку, доволі скромна оцінка, проте – окей. Але виникає цілком закономірне питання: чому після таких успіхів прокурорів податківець часів Януковича сидить через два роки не у в’язниці, а у розважальному комплексі "Арена"?

Через 4 місяці після арешту податківець укладає угоду зі слідством, дає якісь начебто дуже цінні свідчення і.. сплачує штраф. Та їде додому. Але тоді ніхто про це не дізнається, адже вирок Головачу секретять. Все це стало відомо нещодавно, коли крихти інформації знайшлись у документах із погашення податковому міліціонеру судимості (він тепер чиста людина).

Про штраф варто поговорити окремо. Він з одного боку, мабуть, чималий – це 130 мільйонів гривень. З іншого – це в чотири рази менше навіть за вартість вже арештованого на той момент прокурорами майна. Вже навіть не мовиться про порівняння з розкраденими мільярдами. Тоді б це була крута знижка аж у 96%! І ось з таким дисконтом Головача відпускають!