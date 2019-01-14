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      Антирейтинг 2018 року: комічні підсумки діяльності топ-корупціонерів, том 2

      Наші гроші 36 Читать новость на русском

      Колись "Наші гроші" під Новий рік робили огляд найкрутіших, на суб'єктивний погляд команди програми, корупціонерів, обираючи їм породи тваринок з китайського календаря. У рік коня або собаки це не було образливо, але 2019 – рік свині, тож наразі такого огляду не буде. Натомість маємо інші номінації.

      Джекпот року

      Олег Ляшко задекларував 600 тисяч гривень і переконував, що виграв їх у лотерею. Тричі поспіль. Але справжній джекпот року – це коли виграти вдається усю найбільшу лотерейну компанію України. 

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      УНЛ, "Українська національна лотерея", переїхала у родинний офіс нардепа від БПП Олександра Третьякова. Сам депутат визнав, що має першочергове право викупу лотерейної компанії.

      Третьяков
      Переможець у номінації – депутат від БПП Олександр Третьяков

      Схематоз року

      Герой "Іронії долі" мав традицію щороку ходити у баню, а герой українського парламенту Антон Яценко має традицію раз на кілька років проштовхувати в різні закутки законодавства одну і ту ж схему: хочеш продати нерухомість – повинен її оцінити, і зареєструвати звіт оцінювача в єдиній базі Фонду держмайна. Платно.

      Яценко
      Герой номінації – депутат Антон Яценко

      Рятівник року

      Цю нагороду отримує міністр юстиції від "Народного фронту" Павло Петренко за підписаний ним ексклюзивний наказ, який допоміг однопартійцю Миколі Мартиненку поставити під сумнів ключовий доказ у кримінальному провадженні проти себе.

      Петренко
      Переможець – міністр Павло Петренко

      Іміджмейкер року

      Андрій Павелко засіяв кучерявою травою футбольні майданчики для шкіл на сотні мільйонів бюджетних коштів, за завищеними цінами, без тендерів і конкуренції. А націнки на обладнання для нового заводу для його Федерації футболу осідали у арабської фірми.

      Павелко
      Поза конкуренцією – голова ФФУ Андрій Павелко

      Орел року

      Михайло Поплавський – не лише співочий ректор і депутат, а й успішний забудовник. Його університет отримав від Київради гектари елітної Печерської землі під будівництво навчальних корпусів і гуртожитків. Натомість там виросли елітні бізнес-центри.

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      А от Борис Розенблат засвітився у незвичній для себе військовій сфері. Міноборони вирішило придбати у фірми дружини депутата безпілотники. Про які чомусь нічого не чули спеціалісти галузі. І це далеко не єдина проблема у ситуації.

      Поплавський
      Поза всяким сумнівом – Михайло Поплавський на пару з Борисом Розенблатом

      Детальніше про ці та інші номінації – дивіться у програмі.

      Теги: Новини України Наші гроші Корупція Розслідування Олег Ляшко Третьяков Олександр Юрійович Яценко Антон Володимирович Павло Петренко Михайло Поплавський Борислав Розенблат
      Джерело: 24 канал
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