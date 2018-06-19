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Родинна фірма Розенблатів постачатиме Мінобороні безпілотники

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Розслідування "Розенблат надає крила"
Розслідування "Розенблат надає крила" / Bihus.info

Міністерство оборони планує придбати безпілотники HAWK у фірми дружини нардепа Борислава Розенблата. На демонстраційних польотах в ЗСУ безпілотник HAWK падав.

Про це йдеться у сюжеті Лесі Іванової "Розенблат надає крила" в програмі "Наші Гроші з Денисом Бігусом", пише Bihus.info.

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У 2018 році  в рамках державного оборонного замовлення (надалі – ДОЗ) Міноборони запланувало придбати два безпілотних комплекси HAWK виробництва житомирського ТОВ "Українські авіаційні системи" (ТОВ "УАС").

Українські авіаційні системи, розенблат
ТОВ "Українські авіаційні системи"

Комплекс розроблений ТОВ "УАС" в кооперації з іноземними партнерами. Виготовляється здебільшого із імпортних деталей. Таку інформацію на запит програми повідомили у Міноборони.

тов
Комплекс розроблений ТОВ "УАС" в кооперації з іноземними партнерами


Таку інформацію на запит програми повідомили у Міноборони

Офіційно співвласниками ТОВ "УАС" є дружина нардепа Борислава Розенблата Жанна Розенблат, її бізнес-партнер Костянтин Пожидаєв, а також Роман Діденко з Молдови.

Борислав Розенблат не приховує – фірма дружини, однак ідея його: "Я займався цим питанням ще в 2014 р… І я знайшов команду, знайшов однодумців, знайшов своїх друзів-інвесторів, які вклали гроші дуже серйозні в цей проект, і він, бачите, на протязі 4 років – впроваджений". На думку Розенблата "УАС" потрапив у ДОЗ заслужено, адже їхня "пташка" дослівно "найкраща в країні", пройшла "усі випробування МО нашої країни" і добре відома учасникам ринку безпілотників в Україні.

розенблат
Борислав Розенблат

Однак ці безпілотники досі не бачив жоден з опитаних українських виробників та експертів, перші випробування HAWKа пройшли невдало, комплектація і конструкція викликають багато питань, а ціну можуть накрутити за рахунок конструкторських розробок. Для того, щоб потрапити в держоборонзамовлення, українському виробнику потрібно успішно пройти визначальні відомчі випробування і отримати допуск до експлуатації в ЗСУ (надається окремим наказом Міністра оборони). Допуск HAWK-у міністр Степан Полторак підписав у грудні 2017 році.

Повний випуск розслідування "Наші гроші з Денисом Бігусом" дивіться тут.

Теги: Новини України Розслідування авіація Борислав Розенблат Міністерство оборони України
Джерело: 24 Канал
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