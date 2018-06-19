Семейная фирма Розенблатов будет поставлять Минобороны беспилотники

Министерство обороны планирует приобрести беспилотники HAWK у фирмы жены нардепа Борислава Розенблата. На демонстрационных полетах в ВСУ беспилотник HAWK падал.

Об этом говорится в сюжете Леси Ивановой "Розенблат дает крылья" в программе "Наши Деньги с Денисом Бигусом", пишет Bihus.info.

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В 2018 году в рамках государственного оборонного заказа (далее – ГОЗ), Минобороны запланировало приобрести два беспилотных комплекса HAWK производства житомирского ООО "Украинские авиационные системы" (ООО "УАС").



ООО "Украинские авиационные системы"

Комплекс разработан ООО "УАС" в кооперации с иностранными партнерами. Изготавливается в основном из импортных деталей. Такую информацию на запрос программы сообщили в Минобороны.



Комплекс разработан ООО "УАС" в кооперации с иностранными партнерами



Такую информацию на запрос программы предоставили в Минобороны

Официально совладельцами ООО "УАС" являются жена нардепа Борислава Розенблата Жанна Розенблат, ее бизнес-партнер Константин Пожидаев, а также Роман Диденко из Молдовы.

Борислав Розенблат не скрывает: фирма – жены, однако идея – его: "Я занимался этим вопросом еще в 2014 г... И я нашел команду, нашел единомышленников, нашел своих друзей-инвесторов, которые вложили деньги очень серьезные в этот проект, и он, видите, в течение 4 лет – внедрен". По мнению Розенблата "УАС" попал в ГОЗ заслуженно, так как их "птичка" дословно "лучшая в стране", прошла "все испытания МО нашей страны" и хорошо известна участникам рынка беспилотников в Украине.



Борислав Розенблат

Однако эти беспилотники до сих пор не видел ни один из опрошенных украинских производителей и экспертов, первые испытания HAWKа прошли неудачно, комплектация и конструкция вызывают много вопросов, а цену могут накрутить за счет конструкторских разработок. Для того, чтобы попасть в гособоронзаказ, украинскому производителю нужно успешно пройти определяющие ведомственные испытания и получить допуск к эксплуатации в ВСУ (предоставляется отдельным приказом министра обороны). Допуск HAWK министр Степан Полторак подписал в декабре 2017 году.

Полный выпуск расследование "Наши деньги с Денисом Бигусом" смотрите здесь.