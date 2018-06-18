22:46
18 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
27°C 18°C
  • вторник
    28°C 18°C
  • среда
    26°C 19°C
  • четверг
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Россия подставила одно место Китаю. Король неадекватов Джигурда
Вєсті Кремля
22:57, 16 июня
Вести.UA. "Бюджетный" отдых Луценко. Натравленные собаки Ляшко
Вєсті.UA
20:16, сегодня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Жилищно-эксплуатационные будни
Згадати все
18:55, 17 июня
Телеканал новостей 24 Программы Наши деньги

Как янтарный депутат от БПП Розенблат "продает крылья" украинским военным

Наши деньги 80 Читати новину українською

Еще в 2015 году янтарный депутат БПП Розенблат пообещал наладить промышленное производство разведывательных беспилотников на базе Житомирского института, если Кабмин даст ему миллиард. Миллиард он не получил, и теперь поставляет украинской армии беспилотники с Житомирского железобетонного завода.

Военная беспилотный авиация в Украине начиналась с не военным игрушек.

Читайте также: Бюджетные мандарины: почему депутат "кипишевал" в кабинете Холодницкого

Первыми беспилотниками на фронте были дешевые гражданские дроны. Но именно острая необходимость соответствующих дронов способствовала тому, что в Украине начало развиваться производство серьезных игрушек.

Безпілотні комплекси Беспилотные комплексы "Hawk"

Так конструирование и производство беспилотников стало бизнесом, а закупка этих конструкций получила отдельную строку в государственном оборонном заказе со многими государственными нулями.

Этим вопросом занимался я еще в 2014 году до того как стать нардепом. Я еще тогда обратил внимание на то, что Украина вообще не имеет своих беспилотных аппаратов. Я нашёл команду и инвесторов, которые вложили деньги в этот проект и он уже в течении 4 лет внедрен,
– прокомментировал Борислав Розенблат.

В 2018 году в государственный оборонный заказ попали беспилотники "Hawk" (в переводе – Ястреб) от компании его жены Жанны Розенблат. Стоит добавить, что Минобороны ежегодно закупает не более 5 различных марок беспилотников, и розенблатовская фирма появилась в закупочных планах первой.

Я думаю, что она попала в эти списки тяжелыми стараниями очень умных людей.Я думаю, что участники рынков знают об этом компексе, и они знают, что он лучший,
– заявил нардеп Розенблат.

Продажа беспилотников армии происходят без открытых тендеров, решения принимаются за закрытыми дверями. С одной стороны, вся эта система обоснована, ведь о речь идет о закупке техники для армии. Но за годы такой активной работы в таком узком деле о розенблатовскиъ "Hawk" в Днепре вообще ничего не слышали, как и про их фирму.

Народний депутат БПП Борислав Розенблат
Народный депутат БПП Борислав Розенблат

В общем, государственный  оборонный заказ – это длительный и сложный процесс планирования и закупки Министерством обороны различных товаров для ВСУ. Для украинского производителя главным является пройти определяющие ведомственные испытания.

Первые демонстрационные испытания безпилотника "Hawk" испытательный центр проводил весной 2016 года. Их результаты опубликовали: полеты прошли не очень удачно, беспилотник падал.

Я военный инженер, я окончил высшее военное училище, которое занималось военным строительством. Когда мы строили школу, снизу мы построили ядерные шахты для ядерных ракет,
– отметил народный депутат.

Информации о том, из чего состоит беспилотныйкомплекс "Hawk" мало: скупые данные на сайте производителя и ответы на наши запросы в Минобороны. Из них мы знаем, что этот беспилотный комплекс "Hawk" имеет стандартный комплект, но, как нам отметили эксперты, такие комплекты не могут состоять только из двух планеров, как у "Hawk", их должно быть минимум 3.

Читайте также: Как темпы обогащения соответствуют реформам Минюста

Также добавим, что цена беспилотного комплекса "Hawk" – 9 миллионов за один комплект, но принципиальнее то, что цена формируется на конкурентных рынках.

Больше деталей дела Розенблата относительно беспилотных комплексов – смотрите в программе.

Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Коррупция Вооруженные Силы Украины Оружие Борислав Розенблат Наши деньги
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЛГБТ – норма или болезнь: научные доказательства
сегодня, 22:02 ЛГБТ – норма или болезнь: научные доказательства
Блог Медіа 460
Голевое землетрясение, "фестиваль насилия" и скандалист Марадона – футбольные курьезы ЧМ-2018
сегодня, 20:45 Голевое землетрясение, "фестиваль насилия" и скандалист Марадона – футбольные курьезы ЧМ-2018
219
Как вывести 16 видов пятен
сегодня, 10:00 Как вывести 16 видов пятен
Стоит ли Александру Усику боксировать в Москве: опросы
сегодня, 17:52 Стоит ли Александру Усику боксировать в Москве: опросы
292
Нацбезопасность Украины: как ее изменит новый закон
сегодня, 20:01 Нацбезопасность Украины: как ее изменит новый закон
Яніна Ткачук 112
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук