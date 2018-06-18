Как янтарный депутат от БПП Розенблат "продает крылья" украинским военным

Еще в 2015 году янтарный депутат БПП Розенблат пообещал наладить промышленное производство разведывательных беспилотников на базе Житомирского института, если Кабмин даст ему миллиард. Миллиард он не получил, и теперь поставляет украинской армии беспилотники с Житомирского железобетонного завода.

Военная беспилотный авиация в Украине начиналась с не военным игрушек.

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Первыми беспилотниками на фронте были дешевые гражданские дроны. Но именно острая необходимость соответствующих дронов способствовала тому, что в Украине начало развиваться производство серьезных игрушек.

Беспилотные комплексы "Hawk"

Так конструирование и производство беспилотников стало бизнесом, а закупка этих конструкций получила отдельную строку в государственном оборонном заказе со многими государственными нулями.

Этим вопросом занимался я еще в 2014 году до того как стать нардепом. Я еще тогда обратил внимание на то, что Украина вообще не имеет своих беспилотных аппаратов. Я нашёл команду и инвесторов, которые вложили деньги в этот проект и он уже в течении 4 лет внедрен,

– прокомментировал Борислав Розенблат.

В 2018 году в государственный оборонный заказ попали беспилотники "Hawk" (в переводе – Ястреб) от компании его жены Жанны Розенблат. Стоит добавить, что Минобороны ежегодно закупает не более 5 различных марок беспилотников, и розенблатовская фирма появилась в закупочных планах первой.

Я думаю, что она попала в эти списки тяжелыми стараниями очень умных людей.Я думаю, что участники рынков знают об этом компексе, и они знают, что он лучший,

– заявил нардеп Розенблат.

Продажа беспилотников армии происходят без открытых тендеров, решения принимаются за закрытыми дверями. С одной стороны, вся эта система обоснована, ведь о речь идет о закупке техники для армии. Но за годы такой активной работы в таком узком деле о розенблатовскиъ "Hawk" в Днепре вообще ничего не слышали, как и про их фирму.



Народный депутат БПП Борислав Розенблат

В общем, государственный оборонный заказ – это длительный и сложный процесс планирования и закупки Министерством обороны различных товаров для ВСУ. Для украинского производителя главным является пройти определяющие ведомственные испытания.

Первые демонстрационные испытания безпилотника "Hawk" испытательный центр проводил весной 2016 года. Их результаты опубликовали: полеты прошли не очень удачно, беспилотник падал.

Я военный инженер, я окончил высшее военное училище, которое занималось военным строительством. Когда мы строили школу, снизу мы построили ядерные шахты для ядерных ракет,

– отметил народный депутат.

Информации о том, из чего состоит беспилотныйкомплекс "Hawk" мало: скупые данные на сайте производителя и ответы на наши запросы в Минобороны. Из них мы знаем, что этот беспилотный комплекс "Hawk" имеет стандартный комплект, но, как нам отметили эксперты, такие комплекты не могут состоять только из двух планеров, как у "Hawk", их должно быть минимум 3.

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Также добавим, что цена беспилотного комплекса "Hawk" – 9 миллионов за один комплект, но принципиальнее то, что цена формируется на конкурентных рынках.

Больше деталей дела Розенблата относительно беспилотных комплексов – смотрите в программе.