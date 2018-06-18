Як бурштиновий депутат від БПП Розенблат "продає крила" українським військовим

Ще 2015 року бурштиновий депутат БПП Розенблат пообіцяв налагодити промислове виробництво розвідувальних дронів на базі Житомирського інституту, якщо Кабмін дасть йому мільярд. Мільярд він не отримав, тож тепер постачає українській армії безпілотників з Житомирського залізобетонного заводу.

Військова безпілотна авіація в Україні починалася із не військових іграшок.

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Першими безпілотниками на фронті були дешеві цивільні дрони. Але саме гостра потреба відповідних дронів сприяла тому, що в Україні почало розвиватися виробництво серйозних іграшок.



Безпілотні комплекси "Hawk"

Отак конструювання і виробництво дронів стало бізнесом, а закупівля цих конструкцій отримала окремий рядок у державному оборонному замовленні з багатьма державними нулями.

Цим питанням займався я ще в 2014 році до того як стати нардепом. Я ще тоді звернув увагу на те, що Україна взагалі не має своїх безпілотних апаратів. Я знайшов команду і інвесторів, які вклали гроші в цей проект і він вже напротязі 4 років впроваджений,

– прокоментував Борислав Розенблат.

2018 року в державне оборонне замовлення потрапили безпілотники "Hawk" (в перекладі – Яструб) від компанії його дружини Жанни Розенблат. Варто додати, що Міноборони щороку закуповує не більше 5 різних марок безпілотників, і розенблатівська фірма з’явилася у закупівельних планах першою.

Я думаю, що вона потрапила в ці списки тяжкими стараннями дуже розумних людей. Я думаю, що учасники ринків знають про цей компекс, і вони знають, що він найкращий,

– заявив нардеп Розенблат.

Продаж безпілотників армії відбуваються без відкритих тендерів, рішення приймаються за зачиненими дверима. З одного боку, вся ця система обґрунтована, адже йдеться про йдеться про закупівлю техніки для армії. Але за роки такої активної роботи у такій вузькій справі про розенблатівські "Hawk" у Дніпрі взагалі нічого не чули, як і про їх фірму.



Народний депутат БПП Борислав Розенблат

Загалом, державне оборонне замовлення – це тривалий і складний процес планування і закупівлі Міністерством оборони різних товарів для ЗСУ. Для українського виробника головним є пройти визначальні відомчі випробування.

Перші демонстаційні випробування безпілотника "Hawk" випробувальний центр проводив на весні 2016 року. Їх результати опублікували: польоти пройшли не дуже вдало, безпілотник падав.

Я є військовий інженер, я закінчив вище військове училище, яке займалося військовим будівництвом. Коли ми будували школу, знизу ми спорудили ядерні шахти для ядерних ракет,

– зазначив народний депутат.

Інформації про те, з чого складається безпілотний комплекс "Hawk" мало: скупі дані на сайті виробника і відповіді на наші запити у Міноборони. З них ми знаємо, що цей безпілотний комплекс "Hawk" має стандартний комплект, але, як нам зазначили експерти, такі комплекти не можуть складатися лише з двох планерів, як у "Hawk", їх має бути мінімум 3.

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Також додамо, що ціна за безпілотний комплекс "Hawk" – 9 мільйонів за один комплект, але принциповіше те, що ціна формується на конкурентних ринках.

Більше деталей справи Розенблата щодо безпілотних комплексів – дивіться у програмі.