08:06
1 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, 29 грудня 2018
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, 29 грудня 2018
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Програми Наші гроші
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Антирейтинг 2018 року: комічні підсумки діяльності топ-корупціонерів

      Наші гроші 29 Читать новость на русском

      Програма "Наші гроші" цілий рік розкривала різні схеми: іноді підозрілі, іноді відверто крадійкуваті. Вони зустрічалися з цікавими людьми, ставили їм цікаві неприємні запитання, аналізували їхні відповіді і вчинки – робили все це у контексті висвітлення корупції. Але якщо подивитися на фігурантів справ з дещо іншої точки зору, то вони "видатні люди", які варті визнання і нагороди.

      Блогерка року

      Конкуренція у цій сфері є дуже великою, проте лідером стала Катерина Квітка – цивільна дружина Андрія Павелка, народного депутата з БПП і голови ФФУ.

      Читайте також: Оренда позолоченої квартири за 17 тисяч доларів: як живе нардеп Андрій Павелко з "БПП"

      Справа не в кількості підписників чи коментарів, а в контенті. У неї найбагатший lifestyle-блог, прибюлизно на 21 млн гривень, який Павелко не вніс у свою декларацію. Квартира за 17 тис дол оренди на місцяць, коштовності на мільйони гривень та вічна відпустка в кращих готелях світу.

      катерина квітка блогерка року
      Катерина Квітка стала "Блогеркою року"

      катерина квітка
      Фото з Instagram Катерини Квітки

      Шпигун року

      Почесне звання "Шпійон року" отримує Сергій Семочко. У минулому високопосадовець СБУ, з літа 2018 року – перший замголови зовнішньої розвідки.

      Читайте також: Брешуть, брешуть "Наші гроші" – СБУшник я хороший: справжній зміст "інтерв'ю" Сергія Семочка

      Таке звання він отримує за блискучу спецоперацію, коли той довводив відсутність дорогого авто, називаючи номери службовим прикриттям. Тоноване лобове і фальшивий власник – у це легко було б повірити. Щоправда, Семочко не знав, що журналісти бачили його на цьому авто ще у часи роботи в СБУ.

      Окрім того було знайдено купу нерухомості, російське громадянство дружини, від яких "шпіон" також відмовлявся.

      семочко
      Сергій Семочко став "Шпигуном року"

      Холостяк року

      Якщо ви живете з цивільною дружиною і вашим спільним сином, то взагалі-то не можете претендувати на цю номінацію.

      Читайте також: Що приховує від декларацій Олексій Філатов: неочікувані результати розслідування

      Але якщо ви заступник голови Адміністрації Президента і приховали в декларації дружину і дитину, ця номінація. Фактично, єдине, що може вам загрожувати. Так сталося з Олексієм Філатовим.

      філатов олексій
      Олексій Філатов став "Холостяком року"

      Сміливець року

      Титул "Сміливець року" беззаперечно отримав керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. Це той, чиє відомство закрило кримінальне провадження по рюкзаках Авакова-молодшого ще до передачі в суд.

      Читайте також: Чому Порошенко "подарував" Холодницькому державних охоронців

      Чекали у коридорі, затуляли Холодницького на засіданні, де розглядали його порушення, допомагали уникнути запитань у перервах і, зрештою, вивезли з приміщення кортежем – так охороняли заступника генпрокурора у приміщенні комісії, яка вирішувала, що робити з ним після "акваріумних" записів. Тобто посадовця, якого звинувачували у розголошенні даних розслідувань, захищав натовп охоронців.

      Назар Холодницький став
      Назар Холодницький став "Сміливцем року"

      Журналісти з’ясували, що ця охорона не приватна, а державна. Ну і головне – щоб дати Холодницькому держохорону, президент теж вчинив дуже сміливо – порушив закон, бо УДО ніяк не може охороняти заступника генпрокурора.

      Зять року

      У цій номінації перемагає один з найбільш медійних нардепів Антон Геращенко – високопосадовець, який коментує все.

      Читайте також: Як Геращенко сів на шию своєму тестю: резонансне розслідування

      Та перемогу нардеп отримує не за здібності експерта з питань МВС, а за те, що, мовляв, живе на гроші 62-річного тестя.

      геращенко
      Антон Геращенко став "Зятем року"

      Більше номінацій – дивіться у програмі

      Теги: Новини України Назар Холодницький Сергій Семочко Наші гроші Гроші Корупція Антон Геращенко
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 31 грудня: зареєстровані перші кандидати в президенти, вибух будинку в Росії
      31 грудня 2018 , 22:00 Головні новини 31 грудня: зареєстровані перші кандидати в президенти, вибух будинку в Росії
      3764
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня 2018 , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Як правильно пити, щоб не було симптомів похмілля
      31 грудня 2018 , 19:19 Як правильно пити, щоб не було симптомів похмілля
      1513
      Прогноз на 2019 рік: ціни, зарплати, курс валют
      31 грудня 2018 , 18:04 Прогноз на 2019 рік: ціни, зарплати, курс валют
      Яніна Ткачук 4491
      Цинічні Санта-Клауси: як депутати жбурлялися новорічними подарунками в дітей
      31 грудня 2018 , 18:00 Цинічні Санта-Клауси: як депутати жбурлялися новорічними подарунками в дітей
      Дмитро Гнап 1149
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук