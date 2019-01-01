Антирейтинг 2018 року: комічні підсумки діяльності топ-корупціонерів

Програма "Наші гроші" цілий рік розкривала різні схеми: іноді підозрілі, іноді відверто крадійкуваті. Вони зустрічалися з цікавими людьми, ставили їм цікаві неприємні запитання, аналізували їхні відповіді і вчинки – робили все це у контексті висвітлення корупції. Але якщо подивитися на фігурантів справ з дещо іншої точки зору, то вони "видатні люди", які варті визнання і нагороди.

Блогерка року

Конкуренція у цій сфері є дуже великою, проте лідером стала Катерина Квітка – цивільна дружина Андрія Павелка, народного депутата з БПП і голови ФФУ.

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Справа не в кількості підписників чи коментарів, а в контенті. У неї найбагатший lifestyle-блог, прибюлизно на 21 млн гривень, який Павелко не вніс у свою декларацію. Квартира за 17 тис дол оренди на місцяць, коштовності на мільйони гривень та вічна відпустка в кращих готелях світу.



Катерина Квітка стала "Блогеркою року"



Фото з Instagram Катерини Квітки

Шпигун року

Почесне звання "Шпійон року" отримує Сергій Семочко. У минулому високопосадовець СБУ, з літа 2018 року – перший замголови зовнішньої розвідки.

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Таке звання він отримує за блискучу спецоперацію, коли той довводив відсутність дорогого авто, називаючи номери службовим прикриттям. Тоноване лобове і фальшивий власник – у це легко було б повірити. Щоправда, Семочко не знав, що журналісти бачили його на цьому авто ще у часи роботи в СБУ.

Окрім того було знайдено купу нерухомості, російське громадянство дружини, від яких "шпіон" також відмовлявся.



Сергій Семочко став "Шпигуном року"

Холостяк року

Якщо ви живете з цивільною дружиною і вашим спільним сином, то взагалі-то не можете претендувати на цю номінацію.

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Але якщо ви заступник голови Адміністрації Президента і приховали в декларації дружину і дитину, ця номінація. Фактично, єдине, що може вам загрожувати. Так сталося з Олексієм Філатовим.



Олексій Філатов став "Холостяком року"

Сміливець року

Титул "Сміливець року" беззаперечно отримав керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. Це той, чиє відомство закрило кримінальне провадження по рюкзаках Авакова-молодшого ще до передачі в суд.

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Чекали у коридорі, затуляли Холодницького на засіданні, де розглядали його порушення, допомагали уникнути запитань у перервах і, зрештою, вивезли з приміщення кортежем – так охороняли заступника генпрокурора у приміщенні комісії, яка вирішувала, що робити з ним після "акваріумних" записів. Тобто посадовця, якого звинувачували у розголошенні даних розслідувань, захищав натовп охоронців.



Назар Холодницький став "Сміливцем року"

Журналісти з’ясували, що ця охорона не приватна, а державна. Ну і головне – щоб дати Холодницькому держохорону, президент теж вчинив дуже сміливо – порушив закон, бо УДО ніяк не може охороняти заступника генпрокурора.

Зять року

У цій номінації перемагає один з найбільш медійних нардепів Антон Геращенко – високопосадовець, який коментує все.

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Та перемогу нардеп отримує не за здібності експерта з питань МВС, а за те, що, мовляв, живе на гроші 62-річного тестя.



Антон Геращенко став "Зятем року"

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