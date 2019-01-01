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      Антирейтинг 2018 года: комические итоги деятельности топ-коррупционеров

      Наши деньги 46 Читати новину українською

      Программа "Наші гроші" целый год раскрывала различные схемы: иногда подозрительные, иногда откровенно вороватые. Они встречались с интересными людьми, задавали им неприятные вопросы, анализировали их ответы и поступки – делали все это в контексте освещения коррупции. Но если посмотреть на фигурантов дел с несколько иной точки зрения, то они "выдающиеся люди", которые достойны признания и награды.

      Блогер года

      Конкуренция в этой сфере очень велика, однако лидером стала Екатерина Квитка – гражданская жена Андрея Павелко, народный депутат из БПП и главы ФФУ.

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      Дело не в количестве подписчиков или комментариев, а в контенте. У нее богатейший lifestyle-блог, приблизительно на 21 млн гривен, который Павелко не внес в свою декларацию. Квартира за 17 тысяч долларов аренды в месяц, драгоценности на миллионы гривен и вечная отпуск в лучших отелях мира.

      катерина квітка блогерка року
      Катерина Квитка стала "Блогером года"

      катерина квітка
      Фото из Instagram Катерины Квитки

      Шпион года

      Почетное звание "Шпион года" получает Сергей Семочко. В прошлом чиновник СБУ, с лета 2018 года-первый замглавы внешней разведки.

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      Такое звание он получает за блестящую спецоперацию, когда тот доказывал отсутствие дорогого авто, называя номера служебным прикрытием. Тонированное лобовое и фальшивый владелец – в это легко было бы поверить. Правда, Семочко не знал, что журналисты видели его на этом авто еще во времена работы в СБУ.

      Кроме того было найдено кучу недвижимости, российское гражданство жены, от которых "шпион" также отказывался.

      семочко
      Сергей Семочко стал "Шпионом года"

      Холостяк года

      Если вы живете с гражданской женой и вашим общим сыном, то вообще-то не можете претендовать на эту номинацию.

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      Но если вы замглавы Администрации Президента и скрыли в декларации жену и ребенка, эта номинация – фактически, единственное, что может вам угрожать. Так случилось с Алексеем Филатовым.

      філатов олексій
      Алексей Филатов стал "Холостяком года"

      Смельчак года

      Титул "Смельчак года" безоговорочно получил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. Это тот, чье ведомство закрыло уголовное производство по рюкзакам Авакова-младшего еще до передачи в суд.

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      Ждали в коридоре, закрывали Холодницкого на заседании, где рассматривали его нарушения, помогали избежать вопросов в перерывах и, наконец, вывезли из помещения кортежем – так охраняли заместителя генпрокурора в помещении комиссии, которая решала, что делать с ним после "аквариумных" записей. То есть чиновника, которого обвиняли в разглашении данных расследований, защищала толпа охранников.

      Назар Холодницький став
      Назар Холодницкий стал "Смельчаком года"

      Журналисты выяснили, что эта охрана не частная, а государственная. Ну и главное – чтобы дать Холодницкому госохрану, президент тоже поступил очень смело – нарушил закон, ибо УДО никак не может охранять заместителя генпрокурора.

      Зять года

      В этой номинации побеждает один из самых медийных нардепов Антон Геращенко – чиновник, который комментирует все.

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      Но победу нардеп получает не за способности эксперта по вопросам МВД, а за то, что, мол, живет на деньги 62-летнего тестя.

      геращенко
      Антон Геращенко стал "Зятем года"

      Больше номинаций – смотрите в программе

      Теги: Новости Украины Назар Холодницкий Сергей Семочко Антон Геращенко Коррупция Деньги Наши деньги
      Источник: 24 канал
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