Антирейтинг 2018 года: комические итоги деятельности топ-коррупционеров
Программа "Наші гроші" целый год раскрывала различные схемы: иногда подозрительные, иногда откровенно вороватые. Они встречались с интересными людьми, задавали им неприятные вопросы, анализировали их ответы и поступки – делали все это в контексте освещения коррупции. Но если посмотреть на фигурантов дел с несколько иной точки зрения, то они "выдающиеся люди", которые достойны признания и награды.
Блогер года
Конкуренция в этой сфере очень велика, однако лидером стала Екатерина Квитка – гражданская жена Андрея Павелко, народный депутат из БПП и главы ФФУ.
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Дело не в количестве подписчиков или комментариев, а в контенте. У нее богатейший lifestyle-блог, приблизительно на 21 млн гривен, который Павелко не внес в свою декларацию. Квартира за 17 тысяч долларов аренды в месяц, драгоценности на миллионы гривен и вечная отпуск в лучших отелях мира.
Катерина Квитка стала "Блогером года"
Фото из Instagram Катерины Квитки
Шпион года
Почетное звание "Шпион года" получает Сергей Семочко. В прошлом чиновник СБУ, с лета 2018 года-первый замглавы внешней разведки.
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Такое звание он получает за блестящую спецоперацию, когда тот доказывал отсутствие дорогого авто, называя номера служебным прикрытием. Тонированное лобовое и фальшивый владелец – в это легко было бы поверить. Правда, Семочко не знал, что журналисты видели его на этом авто еще во времена работы в СБУ.
Кроме того было найдено кучу недвижимости, российское гражданство жены, от которых "шпион" также отказывался.
Сергей Семочко стал "Шпионом года"
Холостяк года
Если вы живете с гражданской женой и вашим общим сыном, то вообще-то не можете претендовать на эту номинацию.
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Но если вы замглавы Администрации Президента и скрыли в декларации жену и ребенка, эта номинация – фактически, единственное, что может вам угрожать. Так случилось с Алексеем Филатовым.
Алексей Филатов стал "Холостяком года"
Смельчак года
Титул "Смельчак года" безоговорочно получил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. Это тот, чье ведомство закрыло уголовное производство по рюкзакам Авакова-младшего еще до передачи в суд.
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Ждали в коридоре, закрывали Холодницкого на заседании, где рассматривали его нарушения, помогали избежать вопросов в перерывах и, наконец, вывезли из помещения кортежем – так охраняли заместителя генпрокурора в помещении комиссии, которая решала, что делать с ним после "аквариумных" записей. То есть чиновника, которого обвиняли в разглашении данных расследований, защищала толпа охранников.
Назар Холодницкий стал "Смельчаком года"
Журналисты выяснили, что эта охрана не частная, а государственная. Ну и главное – чтобы дать Холодницкому госохрану, президент тоже поступил очень смело – нарушил закон, ибо УДО никак не может охранять заместителя генпрокурора.
Зять года
В этой номинации побеждает один из самых медийных нардепов Антон Геращенко – чиновник, который комментирует все.
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Но победу нардеп получает не за способности эксперта по вопросам МВД, а за то, что, мол, живет на деньги 62-летнего тестя.
Антон Геращенко стал "Зятем года"
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