Петренко причетний до нівелювання основного доказу у справі Мартиненка

Міністерство юстиції видало наказ, який допоміг екс-нардепу від “Народного фронту” Миколі Мартиненку нівелювати ключові економічні експертизи у справі про розкрадання 695 мільйонів з державних підприємств.

Про це йдеться у розслідуванні Валерії Іванової для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

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Під час завершення досудового розслідування Національного антикорупційного бюро у справах про розкрадання на державних підприємствах "Енергоатом" і "СхідГЗК", де основним обвинуваченим є Микола Мартиненко, Міністерство юстиції змінило порядок рецензування судових експертиз.



Павло Петренко та Микола Мартненко

Це дало змогу підготувати негативні рецензії на державні експертизи, що підтверджують майже 700-мільйонні збитки у кримінальному провадженні щодо Мартиненка і оточення.

До наказу Петренка такої можливості адвокати Мартиненка не мали, бо прорецензувати вже зроблену експертизу можна було лише в трьох випадках: 1) якщо рецензія була в плані, 2) за пропозицією самої установи, де зроблена експертиза 3) за бажанням автора експертизи для отримання ним відповідної кваліфікації.

Після зміни рецензії може ініціювати Міністерство юстиції. Так Петренко фактично запровадив новий формат рецензій – на прохання адвокатів обвинуваченого за дорученням Міністерства. І невдовзі за цим механізмом негативні рецензії на експертизи були зроблені саме у справі Мартиненка.



Постанова Міністерства юстиції

Через три дні після появи наказу адвокат нарфронтівця Миколи Мартиненка Петро Бойко звернувся до Мін'юсту з проханням рецензувати економічні експертизи збитків "Енергоатому" і "СхідГЗК". Міністерство, яке очолює нарфронтівець Павло Петренко, погодилося.

Зроблені на доручення Мінюсту рецензії встановили необґрунтованість висновків обох судово-економічних експертиз. Ці висновки загрожують основоположному доказу у справі, на основі якого затримали фігурантів, а справу направили до суду.

Експертизи збитків робили столичні фахівці з Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНІСЕ, яке очолює Олександр Рувін).

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А негативні рецензії на них підготували співробітники Дніпропетровського інституту судових експертиз. Саме їм доручило робити рецензії Міністерство юстиції, яке очолює однопартієць Мартиненка.

За даними програми, це установа яка найчастіше робить експертизи на прохання адвокатів обвинувачених у цій справі, дехто з який тривалий час працювали у Дніпропетровську.



Руслан Журило

З висновків експертів Дніпропетровського інституту, розкрадання на державних підприємствах не встановлені, а урановий концентрат для "СхідГЗК" та обладнання для "Енергоатому" купували за ринковими цінами.

Директор Київського інституту судових експертиз Олександр Рувін підтвердив, що, економічні експертизи у "Справі Мартиненка" – єдині експертизи його інституту, що були прорецензовані за дорученням Міністерства юстиції з часу появи наказу Петренка, тобто з грудня 2017 року.



Розмова Олександра Рувіна з журналісткою

Тож схоже, що наказом Міністерства Павла Петренка скористався тільки його впливовий однопартієць.

Нагадаємо, навесні цього року обвинувальний акт стосовно екс-нардепа Миколи Мартиненка, керівника ПАТ "ОГХК" Руслана Журила, гендиректора ДП "Схід ГЗК" Олександра Сорокіна, першого заступника голови "Нафтогазу" Сергія Переломи, заступника гендиректора Держконцерну "Ядерне паливо" Володимира Богданця та директора управління закупівель дирекції ДП НАЕК "Енергоатом" Валерія Василькова був направлений до суду для розгляду по суті.

НАБУ обвинувачує їх у заволодінні 17,28 мільйонів доларів ДП "СхідГЗК" і 6,4 мільйонів євро "Енергоатому". Тобто загалом у заволодінні 695 мільйонів гривень.

Дивіться повний випуск програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" за 10 грудня 2018: