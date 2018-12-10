Поплічники Мартиненка: хто ще причетний до розкрадання державних коштів

Екс-нардепа Миколу Мартиненка звинувачують у численних корупційних махінаціях. Проте він рятується від слідства, яке ведеться не лише в Україні, але й у Швейцарії, переважно драмою. Мартиненко і у приймальнях нардепів ховався, і шоу на судах влаштовував, і паперами розкидався, і навіть фейкові документи носив до суду. А все тому, що інші методи проти зібраних щодо нього доказів не працюють.

Відтак, поки всі спостерігали за істериками Мартиненка, Мін'юст спокійно "підкладало свиню" у розслідування. Воно випустило ексклюзивний документ, який може врятувати екс-нардепа від в'язниці.

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У 2017 році міністр юстиції Павло Петренко на прес-конференції заперечив своє можливе втручання у кримінальну справу його впливового однопартійця Миколи Мартиненка. У свою чергу, останній взагалі заперечує свою дружбу з міністром. Проте "не друзів і не товаришів" об'єднує спільна політична сила "Народний фронт".



Міністр юстиції Павло Петренко

Петренко перебуває у керівному органі цієї партії, а Мартиненко виступає одним зі спонсорів. І хоча обвинувачений відхрещується від дружби з міністром, а той – від допомоги однопартійця, доказів такої допомоги стає все більше. Адже наказ Петренка добре допомагає Мартиненку звести нанівець основоположний доказ у справі.

Прокурори передали Шевченківському райсуду Києва понад 200 томів доказів щодо справи екс-депутата. У цих документах містяться електронні листування, банківські перекази, а також документація по офшорних компаніях. Ця справа одна з найгучніших за усі часи існування антикорупційних органів. У ній детективи та прокурори доводять, що Мартиненко разом з оточенням вкрав у держави 695 мільйонів гривень.



Екс-нардеп Микола Мартиненко

Я можу ще раз наголосити, що ні предмету звинувачень, ні доказової бази у справі не існує. Ця позиція є, була і залишається надалі, аж до моменту обговорення доказів,

– заявив Мартиненко.

Детективи викривають крадіжку грошей з двох державних підприємств: компанії "Енергоатому" та уранового комбінату. Разом з Мартиненком на лаві підсудних сидять ще п'ять осіб, кожен з них грає свою роль у цій справі. Зокрема це Валерій Васильков, Олександр Сорокін та Руслан Журило. Усі вони допомагали Мартиненку розкрадати держбюджет.

Серед величезної кількості документів, які долучили прокурори, є й судові економічні експертизи. Саме вони грають ключову роль у справі, адже для наявності складу злочину обов'язково потрібно знати завдані збитки. Від їх розміру можуть залежати стаття або її частина, а також безпосередньо покарання. Якщо немає розміру збитків, що встановила експертиза – немає і злочину.

Чи підтвердила експертиза наявність збитків у справі Миколи Мартиненка – дивіться у програмі.