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      Соратники Мартыненко: кто еще причастен к хищению государственных средств

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      Экс-нардепа Николая Мартыненко обвиняют в многочисленных коррупционных махинациях. Однако он спасается от следствия, которое ведется не только в Украине, но и в Швейцарии, преимущественно драмой. Мартыненко и в приемных нардепов прятался, и шоу на судах устраивал, и бумагами разбрасывался, и даже фейковые документы носил в суд.

      Следовательно, пока все наблюдали за истериками Мартыненко, Минюст спокойно "подкладывало свинью" в расследование. Оно выпустило эксклюзивный документ, который может спасти экс-нардепа от тюрьмы.

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      В 2017 году министр юстиции Павел Петренко на пресс-конференции опроверг свое возможное вмешательство в уголовное дело его влиятельного однопартийца Николая Мартыненко. В свою очередь, последний вообще отрицает свою дружбу с министром. Однако "не друзей и не товарищей" объединяет общая политическая сила "Народный фронт".

      міністр юстицій Павло Петренко

      Министр юстиции Павел Петренко

      Петренко находится в руководящем органе этой партии, а Мартыненко выступает одним из спонсоров. И хотя обвиняемый открещивается от дружбы с министром, а тот – от помощи однопартийца, доказательств такой помощи становится все больше. Ведь приказ Петренко хорошо помогает Мартыненко свести на нет основополагающее доказательство в деле.

      Прокуроры передали Шевченковскому райсуду Киева более 200 томов доказательств по делу экс-депутата. В этих документах содержатся электронные переписки, банковские переводы, а также документация по оффшорных компаниях. Это дело одно из самых громких за все время существования антикоррупционных органов. В ней сыщики и прокуроры доказывают, что Мартыненко вместе с окружением украл у государства 695 миллионов гривен.

      Екс-нардеп Микола Мартиненко

      Экс-нардеп Николай Мартыненко

      Я могу еще раз подчеркнуть, что ни предмета обвинений, ни доказательной базы по делу не существует. Эта позиция была и остается в дальнейшем, вплоть до момента обсуждения доказательств,
      – заявил Мартыненко.

      Детективы разоблачают кражу денег из двух государственных предприятий: компании "Энергоатома" и уранового комбината. Вместе с Мартыненко на скамье подсудимых сидят еще пять человек, каждый из них играет свою роль в этом деле. В частности это Валерий Васильков, Александр Сорокин и Руслан Журило. Все они помогали Мартыненко разворовывать госбюджет.

      Среди огромного количества документов, которые приобщили прокуроры, есть и судебные экономические экспертизы. Именно они играют ключевую роль в деле, ведь для наличия состава преступления обязательно нужно знать причиненные убытки. От их размера могут зависеть статья или ее часть, а также непосредственно наказание. Если нет размера убытков, установила экспертиза – нет и преступления.

      Подтвердила ли экспертиза наличие убытков по делу Николая Мартыненко – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины Судьи Павел Петренко Николай Мартыненко Антикоррупционный суд Коррупция Министерство юстиции Наши деньги
      Источник: 24 канал
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