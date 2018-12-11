Петренко причастен к нивелированию основного доказательства по делу Мартыненко

Министерство юстиции издало приказ, который помог экс-нардепу от "Народного фронта" Николаю Мартыненко нивелировать ключевые экономические экспертизы по делу о хищении 695 миллионов из государственных предприятий.

Об этом говорится в расследовании Валерии Ивановой для программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

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При завершении досудебного расследования Национального антикоррупционного бюро по делам о хищениях на государственных предприятиях "Энергоатом" и "СхидГЗК", где основным обвиняемым является Николай Мартыненко, Министерство юстиции изменило порядок рецензирования судебных экспертиз.



Павел Петренко и Николай Мартненко

Это позволило подготовить негативные рецензии на государственные экспертизы, подтверждающие почти семисотмиллионные убытки в уголовном производстве относительно Мартыненко и окружения.

До приказа Петренко такой возможности адвокаты Мартыненко не имели, потому прорецензировать уже сделанную экспертизу можно было только в трех случаях: 1) если рецензия была в плане, 2) по предложению самого учреждения, где произведена экспертиза 3) по желанию автора экспертизы для получения им соответствующей квалификации.

После изменения рецензии может инициировать Министерство юстиции. Так Петренко фактически ввел новый формат рецензий – по просьбе адвокатов обвиняемого по поручению Министерства. И вскоре по этому механизму негативные рецензии на экспертизы были сделаны именно в деле Мартыненко.



Постановление Министерства юстиции

Через три дня после появления приказа адвокат нарфронтовца Николая Мартыненко Петр Бойко обратился в Минюст с просьбой рецензировать экономические экспертизы убытков "Энергоатома" и "СхидГЗК". Министерство, которое возглавляет нарфронтовец Павел Петренко, согласилось.

Сделанные по поручению Минюста рецензии установили необоснованность выводов обоих судебно-экономических экспертиз. Эти выводы угрожают основополагающему доказательству по делу, на основе которого задержали фигурантов, а дело направлено в суд.

Экспертизы убытков делали столичные специалисты из Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИСЭ, которое возглавляет Александр Рувин).

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А негативные рецензии на них подготовили сотрудники Днепропетровского института судебных экспертиз. Именно им поручило делать рецензии Министерство юстиции, которое возглавляет однопартиец Мартыненко.

По данным программы, это учреждение которое зачастую делает экспертизы по просьбе адвокатов обвиняемых по этому делу, некоторые из которіх долгое время работали в Днепропетровске.



Руслан Журыло

Из выводов экспертов Днепропетровского института, хищения на государственных предприятиях не установлены, а урановый концентрат для "СхидГЗК" и оборудование для "Энергоатома" покупали по рыночным ценам.

Директор Киевского института судебных экспертиз Александр Рувин подтвердил, что экономические экспертизы по "Делу Мартыненко" – единственные экспертизы его института, были прорецензированы по поручению Министерства юстиции со времени появления приказа Петренко, то есть с декабря 2017 года.



Разговор Александра Рувина с журналисткой

Поэтому похоже, что приказом Министерства Павла Петренко воспользовался только его влиятельный однопартиец.

Напомним, весной этого года обвинительный акт в отношении экс-нардепа Николая Мартыненко, руководителя ОАО "ОГХК" Руслана Журило, гендиректора ГП "Восток ГОК" Александра Сорокина, первого заместителя главы "Нафтогаза" Сергея Переломы, заместителя гендиректора госконцерна "Ядерное топливо" Владимира Богданца и директора управления закупок дирекции ГП НАЭК "Энергоатом" Валерия Василькова был направлен в суд для рассмотрения по существу.

НАБУ обвиняет их в завладении 17,28 миллионов долларов ГП "СхидГЗК" и 6,4 миллионов евро "Энергоатома". То есть в целом в завладении 695 миллионов гривен.

Смотрите полный выпуск программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" за 10 декабря 2018: