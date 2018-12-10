Дело Николая Мартыненко: как адвокаты пытаются запутать судей

Ранее Николай Мартыненко хвастался перед журналистами, что сможет защититься в суде в делах против него, доказав недостоверность собранных доказательств.

Однако сегодня что-то пошло не так. И судья не прислушалась к аж семи дорогостоящим адвокатам политика.

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За молчаливого и отстраненного Мартыненко на суде наперебой отвечают его семеро адвокатов. Они просили снять с рассмотрения главное доказательство – флешку с документами, которые собрал швейцарский прокурор.

Еще в 2013 году европейские правоохранители начали расследование по его делу. Они подозревают Мартыненко в подкупе иностранных должностных лиц и отмывании средств.

И мы сейчас должны признавать процессуальный мусор надлежащими доказательствами. Это что документ, это что серьезное отношение прокуратуры. Нельзя так делать,

– сказал адвокат Петр Бойко.

На флешке 600 листов, в том числе документы из швейцарских банков с копией паспорта Мартыненко. Этот электронный носитель может доказать, что он был конечным владельцем панамской фирмы "Бредкрест", которая получала откаты от чешской фирмы "Шкода" за выигрыши в тендерах "Энергоатома" – это 6 миллионов евро. И по украинскому законодательству, несмотря на отсутствие печати и подписей, говорят прокуроры, документы с флешки можно считать доказательством.

Идентификация осуществляется с помощью пароля, который указан в сопроводительном письме,

– отметил прокурор Алексей Скибенко.

Несмотря на эмоциональные заявления адвокатов, судья их ходатайство не поддержала. И тогда защитники прибегают к другой тактике. Мол, нет доказательств, что документы переведены правильно, да и переведенные – не все. К тому же, заявляют, электронные файлы не доказывают, что экс-нардеп регистрировал фирму на Панамах. Прокуроры же настаивают: адвокаты просто пытаются всех запутать.

В конце концов дело снова переносят. Кроме махинаций с закупкой оборудования для Энергоатома, Мартыненко подозревают в растрате средств Восточного горно-обогатительного комбината – это еще 17 миллионов долларов. Так называемые атомное и урановое дела Мартыненко в Украине расследуют уже больше двух лет.

Весной 2017 года детективы НАБУ задержали этого ближайшего соратника Арсения Яценюка и влиятельного депутата "Народного фронта". На поруки в суд его пришли брать целых 3 министра и 18 депутатов Яценюка. Арестовать суд тогда отказался, а вскоре вернул и отобранные загранпаспорта.