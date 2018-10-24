Как скандальный Мартыненко обогащался за счет украинцев: циничные схемы в графике

Есть два дела в отношении нардепа Николая Мартыненко в украинских судах. Первое дело – касается оффшорной фирмы-"прокладки" Мартыненко, которая зарегистрирована в Панаме, а счет открыт в Швейцарии. Фирма получала "откат", так называемые "комиссионные", по контрактам, которые были между украинскими атомными электростанциями и чешским заводом Skoda.

Об этом нардеп Сергей Лещенко рассказал в программе "Что это было?".

Читайте также: На чем одиозный Мартыненко цинично зарабатывал миллионы: детали громкого дела

К примеру, Skoda поставляла на атомную электростанцию и потом она платила еще "откат" на счет панамского оффшора Мартыненко. Это дело расследуется не только в Украине, но и в Швейцарии.

Коррупционные схемы Мартыненко

Второе дело – это про урановый концентрат. Оно касается государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". Это предприятие принадлежит украинцам, но его отдали "Народному фронту", а лично Мартыненко, на грабеж после Революции достоинства. На это предприятие нужно было поставлять урановый концентрат из Казахстана, но он поставач его не напрямую, а через австрийскую прокладку, которая называется Steurmann. Эта фирма также контролируется Мартыненко.

Схемы обогащения Мартыненко

К примеру, покупалось за 95 долларов килограмм уранового концентрата в Казахстане, затем оплачивалась вся логистика, все транспортировки в Желтые воды, которые забрали это по цене 130 долларов за килограмм, но ужеу австрийской фирмы. То есть образовывался коррупционный навар, который оседал на зарубежных счетах.

Смотрите полный выпуск программы "Что это было?" за 24 октября 2018 года