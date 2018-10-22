На чем одиозный Мартыненко цинично зарабатывал миллионы: детали громкого дела

За пять лет после Майдана не посадили ни одного из убийц майдановцев, не сидит до сих пор и ни один коррупционер, которых обещала бросить за решетку постмайданная власть. Первым может стать Николай Мартыненко. Его обвиняют в махинациях с поставками урана государственному предприятию, а также в получении взятки от иностранной компании в обмен на крупный заказ от госпредприятия "Энергоатом".

Все это по подсчетам следствия стоило государству почти 700 миллионов гривен. 22 октября ему начали читать обвинительный акт.

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"Это самое главное доказательство о том, что дело против Мартыненко в Швейцарии расследуется, оно существует, это не выдумка", – сказал народный депутат Сергей Лещенко.

Именно иностранные правоохранители первыми взялись за Николая Мартыненко. По версии следствия он получил взятку от компании Skoda JS за то, что помог получить крупный заказ от "Энергоатома" на оборудование для атомных электростанций. Нардеп Мартыненко в то время возглавлял парламентский комитет топлива и энергетики.

Николай Мартыненко

"С самого начала Мартыненко вообще отвергал наличие каких-либо проблем, которые на самом деле начались из Швейцарии, потому что Швейцария – первая страна, которая начала расследовать его деятельность. В Швейцарии обнаружили, что на счета Мартыненко, которые были открыты в швейцарском банке, и которые были открыты на имя оффшорной компании, начали поступать большие суммы денег. И началась проверка, а затем следствие", – заявил Лещенко.

Швейцарские правоохранители этим делом занимались еще с 2013 года, и жаловались, что украинские коллеги им только мешают, хотя Украине эта сделка нанесла ущерб на более чем 6 миллионов евро. Наконец, Мартыненко заинтересовалось НАБУ. И не только по делу "Энергоатома".

Следователи выяснили, что фирма-"прокладка", связанная с бывшим нардепом, подписала контракт с "Восточным горно-обогатительным комбинатом" на поставку урана. Хотя сама его не добывала, а заказывала в Казахстане и продавала государственному предприятию по завышенной цене, что нанесло ущерб на более 17 миллионов долларов.

Он под следствием четырех европейских стран: это Швейцария, это Чехия, Австрия, и четвертая – это Украина,

– отметил народный депутат Лещенко.

В ответ на уголовное дело нардеп под давлением сложил мандат. Все обвинения, конечно же, отвергал, мол, оклеветали. Задержали Мартыненко в апреле 2017 года прямо в здании, где находится офис "Народного фронта". А именно его называли основным спонсором партии "Народный фронт". Неудивительно, что поддержать арестанта на суд пришла чуть ли не вся фракция и министры по партийной квоте. На поруки однопартийцев его и отпустили.

Сергей Лещенко

Во время судебных расследований Мартыненко ведет себя вызывающе, будто чувствует свою безнаказанность. По словам детективов НАБУ, защитники экс-депутата угрожали и им, и судьям, и прокурорам.

Когда в Украине расследование пришло к финальной стадии, он начал использовать различные технологии дискредитации Антикоррупционного бюро. Так же пытался в Швейцарии судиться с прокуратурой, пытаясь доказать предвзятость следователя в отношении него,

– пояснил Лещенко.

Всего по делу Мартыненко проходит шесть подозреваемых, еще четверых объявили в розыск. Среди них – двое граждан Австрии. Им инкриминируют три преступления: создание преступной группировки, легализацию доходов, полученных преступным путем, и завладение чужим имуществом. Самому же бывшему депутату грозит до 12 лет лишения свободы, а поэтому он может стать первым из топ-политиков, кого отправят за решетку.