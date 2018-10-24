18:52
26 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Союз" Рогозіна і Трампа. Без Безрукова як без рук
      Вєсті Кремля
      21:53, 25 жовтня
      Вєсті.UA. Смак Путіна. Шуфрич не тоне
      Вєсті.UA
      20:46, 25 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська жінка
      Згадати все
      23:00, 23 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ

      Як скандальний Мартиненко збагачувався за кошти українців: цинічні схеми в графіці

      656 Читать новость на русском
      Микола Мартиненко
      Микола Мартиненко / Фото з відкритих джерел

      Є дві справи щодо нардепа Миколи Мартиненка в українських судах. Перша справа – стосується офшорної фірми-"прокладки" Мартиненка, яка зареєстрована в Панамі, а рахунок відкритий у Швейцарії. Фірма отримувала "відкат", так звані "комісійні", за контрактами, які були між українськими атомними електростанціями і чеським заводом Skoda.

      Про це нардеп Сергій Лещенко розповів у програмі "Що це було?".

      Читайте також: На чому одіозний Мартиненко цинічно заробляв мільйони: деталі гучної справи

      До прикладу, Skoda постачала на атомну електростанцію і потім вона платила ще "відкат" на рахунок панамського офшору Мартиненка. Ця справа розслідується не тільки в Україні, але й у Швейцарії.

      мартиненко
      Корупційні схеми Мартиненка

      Друга справа – це про урановий концентрат. Вона стосується державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Це підприємство належить українцям, але його віддали "Народному фронту", а особисто Мартиненку, на пограбунок після Революції гідності. На це підприємство потрібно було постачати урановий концентрат з Казахстану, але він поставач його не напряму, а через австрійську прокладку, яка називається Steurmann. Ця фірма також контрольована Мартиненком.

      мартиненко
      Схеми збагачення Мартиненка

      До прикладу, купувалося за 95 доларів кілограм уранового концентрату в Казахстані, потім оплачувалася вся логістика, все транспортування в Жовті води, які забрали це за ціною 130 доларів за кілограм, але вже в австрійської фірми. Тобто утворювався корупційний навар, який осідав на закордонних рахунках.

      Дивіться повний випуск програми "Що це було?" за 24 жовтня 2018 року

       

      Теги: Новини України Корупція Гроші Енергетика Микола Мартиненко Швейцарія
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за 24 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як вийти заміж за принца і не зіпсувати собі життя: інтерв'ю з психологом
      сьогодні , 18:01 Як вийти заміж за принца і не зіпсувати собі життя: інтерв'ю з психологом
      Євгенія Мазур
      День виборов близко: как провела последний год Верховная Рада
      сьогодні , 17:00 День виборов близко: как провела последний год Верховная Рада
      Катерина Одарченко
      Як Петро Порошенко використовує владу, щоб побудувати новий медіа-холдинг
      сьогодні , 16:30 Як Петро Порошенко використовує владу, щоб побудувати новий медіа-холдинг
      Сергій Лещенко
      Можно ли продавать украинцам газ дешевле и куда идут эти деньги
      сьогодні , 16:00 Можно ли продавать украинцам газ дешевле и куда идут эти деньги
      Сергій Фурса
      Украина вернулась: про договоренности с МВФ, облигации и внешние рынки
      сьогодні , 15:00 Украина вернулась: про договоренности с МВФ, облигации и внешние рынки
      Блог Соцмережі
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      "Ми разом". Медик-волонтер розповів про роботу в АТО та настрої бійців на передовій
       18 грудня 2014 , 23:35
      Біля КМДА згорів намет з майном активістів
       21 лютого 2014 , 00:06
      Роналду визнаний найкращим спортсменом року за версією світових інформагентств
       27 грудня 2016 , 15:51
      У Києві водій побив поліцейського битою
       11 травня , 13:59
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук