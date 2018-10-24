Як скандальний Мартиненко збагачувався за кошти українців: цинічні схеми в графіці

Є дві справи щодо нардепа Миколи Мартиненка в українських судах. Перша справа – стосується офшорної фірми-"прокладки" Мартиненка, яка зареєстрована в Панамі, а рахунок відкритий у Швейцарії. Фірма отримувала "відкат", так звані "комісійні", за контрактами, які були між українськими атомними електростанціями і чеським заводом Skoda.

Про це нардеп Сергій Лещенко розповів у програмі "Що це було?".

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До прикладу, Skoda постачала на атомну електростанцію і потім вона платила ще "відкат" на рахунок панамського офшору Мартиненка. Ця справа розслідується не тільки в Україні, але й у Швейцарії.



Корупційні схеми Мартиненка

Друга справа – це про урановий концентрат. Вона стосується державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Це підприємство належить українцям, але його віддали "Народному фронту", а особисто Мартиненку, на пограбунок після Революції гідності. На це підприємство потрібно було постачати урановий концентрат з Казахстану, але він поставач його не напряму, а через австрійську прокладку, яка називається Steurmann. Ця фірма також контрольована Мартиненком.



Схеми збагачення Мартиненка

До прикладу, купувалося за 95 доларів кілограм уранового концентрату в Казахстані, потім оплачувалася вся логістика, все транспортування в Жовті води, які забрали це за ціною 130 доларів за кілограм, але вже в австрійської фірми. Тобто утворювався корупційний навар, який осідав на закордонних рахунках.

Дивіться повний випуск програми "Що це було?" за 24 жовтня 2018 року