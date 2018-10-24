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      Що це було. Куди одіозний Мартиненко витратив вкрадені гроші українців

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      Про корупційні схеми скандального Миколи Мартиненка та несплату податків в Україні – у програмі "Що це було" розповів економіст та інвестиційний банкір Сергій Фурса.

      Про витрачання вкрадених грошей Мартиненком

      Національне антикорупційне бюро розслідувало справу "Енергоатому". Гроші з держпідприємства розкрадалися з 2008 року. Станом на 2010 рік Микола Мартиненко був злісним опонентом "Партії регіонів" в парламенті, але це не заважало йому організовувати корупційні схеми. Цікаво, що детективи, які займалися цією справою з'ясували, що державні гроші, які були виведені на офшорні рахунки використовувалися на потреби родини Мартиненка: на оплату медичних полісів, на оплату лікарняних послуг, на дорогий відпочинок та приватні літаки.

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      Про дві судові справи Мартиненка

      Є дві справи Мартиненка в українських судах. Перша справа – стосується офшорної фірми-"прокладки" Мартиненка, яка зареєстрована в Панамі, а рахунок відкритий у Швейцарії. Фірма отримувала "відкат", так звані "комісійні", за контрактами, які були між українськими атомними електростанціями і чеським заводом Skoda.

      Друга справа – це про урановий концентрат. Вона стосується того державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Це підприємство належить українцям, але його віддали "Народному фронту", а особисто Мартиненку, на пограбунок після Революції гідності.

      Про несплату податків в Україні

      Держава не працює через те, що громадяни цього не вимагають. Вони не почнуть вимагати цього, поки не почнуть платити податки, бо їм байдуже, що відбувається у бюджеті. А як тільки люди почнуть платити податки, то тоді слідкуватимуть за тим, куди йдуть їхні гроші.

      Варто розуміти, що гроші бюджету – це гроші платників податків. А якщо людина не платить податків, то не має стимулу контролювати подальший шлях грошей. Насправді навіть в США загальних державних податків не було до 20-30-х років. І лише з їх появою з’явилося ФБР, яке почало боротися з корупцією та мафією

      Теги: Новини України Корупція Гроші Енергетика Микола Мартиненко Що це було? Податки
      Джерело: 24 канал
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