Як контролювати бюджет держави: думка експерта

Для того, щоб контролювати бюджет України, громадяни мають свідомо сплачувати податки. Адже тоді українці починнуть слідкувати за тим, куди йдуть їхні гроші.

Про це розповів фінансовий аналітик Сергій Фурса у прямому ефірі 24 каналу.

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За словами експерта, держава не працює через те, що громадяни цього не вимагають. "А вони не почнуть вимагати цього, поки не почнуть платити податки, бо їм байдуже, що відбувається у бюджеті. А як тільки люди почнуть платити податки, то тоді слідкуватимуть за тим, куди йдуть їхні гроші", – сказав Фурса.

Варто розуміти, що гроші бюджету – це гроші платників податків. А якщо людина не платить податків, то не має стимулу контролювати подальший шлях грошей. Насправді навіть в США загальних державних податків не було до 20-30-х років. І лише з їх появою з’явилося ФБР, яке почало боротися з корупцією та мафією,

– заявив експерт.

Він зазначив, що новий суспільний договір не може прийти згори, бо українська влада не зацікавлена у цьому.

"Люди мають зрозуміти, що всі українці хочуть укласти цей договір. Для цього ми: по-перше – сплачуємо податки (по-іншому просто не може бути), і по друге – контролюємо владу ( і відповідно не голосуємо за тих людей, які не можуть пояснити, звідки в них гроші, оскільки тоді вони крадуть наші гроші)", – наголосив Фурса.

І додав, що якщо люди почнуть красти самі, то стануть співучасниками і тоді цей суспільний договір діяти не буде.

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