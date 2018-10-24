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      Как контролировать бюджет государства: мнение эксперта

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      Как контролировать бюджет государства: мнение эксперта
      Как контролировать бюджет государства: мнение эксперта / commons.com.ua

      Для того, чтобы контролировать бюджет Украины, граждане должны сознательно платить налоги. Ведь тогда украинцы начнут следить за тем, куда идут их деньги.

      Об этом рассказал финансовый аналитик Сергей Фурса в прямом эфире 24 канала.

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      По словам эксперта, государство не работает из-за того, что граждане этого не требуют. "А они не начнут требовать этого, пока не начнут платить налоги, потому что им безразлично, что происходит в бюджете. А как только люди начнут платить налоги, то тогда будут следить за тем, куда идут их деньги", – сказал Фурса.

      Стоит понимать, что деньги бюджета – это деньги налогоплательщиков. А если человек не платит налогов, не имеет стимула контролировать дальнейший путь денег. На самом деле даже в США общих государственных налогов не было до 20-30-х годов. И только с их появлением появилось ФБР, которое начало бороться с коррупцией и мафией,
      – заявил эксперт.

      Он отметил, что новый общественный договор не может прийти свыше, потому что украинская власть не заинтересована в этом.

      "Люди должны понять, что все украинцы хотят заключить этот договор. Для этого мы: во-первых – платим налоги (по-другому просто не может быть), и во вторых – контролируем власть (и соответственно не голосуем за тех людей, которые не могут объяснить, откуда у них деньги, поскольку тогда они воруют наши деньги)", – отметил Фурса.

      И добавил, что если люди начнут воровать сами, то станут соучастниками и тогда этот общественный договор действовать не будет.

      Смотрите полный выпуск программы "Что это было?" за 24 октября 2018 года

      Теги: Новости США Новости Украины Налоги Бюджет Финансы
      Источник: 24 канал
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