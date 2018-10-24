Как контролировать бюджет государства: мнение эксперта
Для того, чтобы контролировать бюджет Украины, граждане должны сознательно платить налоги. Ведь тогда украинцы начнут следить за тем, куда идут их деньги.
Об этом рассказал финансовый аналитик Сергей Фурса в прямом эфире 24 канала.
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По словам эксперта, государство не работает из-за того, что граждане этого не требуют. "А они не начнут требовать этого, пока не начнут платить налоги, потому что им безразлично, что происходит в бюджете. А как только люди начнут платить налоги, то тогда будут следить за тем, куда идут их деньги", – сказал Фурса.
Стоит понимать, что деньги бюджета – это деньги налогоплательщиков. А если человек не платит налогов, не имеет стимула контролировать дальнейший путь денег. На самом деле даже в США общих государственных налогов не было до 20-30-х годов. И только с их появлением появилось ФБР, которое начало бороться с коррупцией и мафией,
– заявил эксперт.
Он отметил, что новый общественный договор не может прийти свыше, потому что украинская власть не заинтересована в этом.
"Люди должны понять, что все украинцы хотят заключить этот договор. Для этого мы: во-первых – платим налоги (по-другому просто не может быть), и во вторых – контролируем власть (и соответственно не голосуем за тех людей, которые не могут объяснить, откуда у них деньги, поскольку тогда они воруют наши деньги)", – отметил Фурса.
И добавил, что если люди начнут воровать сами, то станут соучастниками и тогда этот общественный договор действовать не будет.
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